Anksčiau buvo pranešta, kad keturi asmenys, neteisėtai patekę į vieną krovininį laivą, penktadienį plaukusį netoli Anglijos krantų, apsiginklavo metaliniais strypais ir grasina įgulai, reikalaudami išleisti juos pakrantėje. Bendrovės „Grimaldi Lines“ atstovas Paulas Kyprianou pažymėjo, kad „zuikiai“ buvo aptikti praėjus keturioms dienoms po laivo „Grande Tema“ išplaukimo iš Lagoso uosto Nigerijoje ir buvo sulaikyti. Tačiau anksčiau penktadienį jie sugebėjo pasprukti, o 27 įgulos nariams teko užsibarikaduoti vairinėje. Anglijos pietrytinės Sasekso grafystės policija nurodė, kad šie vyrai buvo sulaikyti penktadienį po 23 val. vietos (šeštadienio 1 val. Lietuvos) laiku per operaciją, kurios metu teisėsaugos pareigūnai įlipo į laivą ir užtikrino jo saugumą. Sulaikytųjų vardai nebuvo paskelbti; jiems kol kas nepateikti jokie kaltinimai, bet vėliau jie turėtų stoti prieš teismą. Konteinerius ir mašinas gabentis laivas „Grande Tema“ su Italijos vėliava plaukė į Esekso uostą Tilberį, esantį ryčiau Londono.

