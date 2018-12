Pasak jų, Leiboristų partijos lyderio Jeremy Corbyno mėginimą inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo įstatymų leidėjai pripažino „triuku“ ir pridūrė, kad tam neverta gaišti laiko. J. Corbynas pirmadienį pareiškė, jog dėl Th. May nesugebėjimo užtikrinti, kad parlamentas iškart balsuotų dėl praeitą mėnesį su ES lyderiais suderintos „Brexit“ sutarties, jis ketina nedelsiant pateikti nagrinėti interpeliacijos klausimą. Th. May atšaukė praeitą savaitę planuotą balsavimą dėl „Brexit“ sutarties, pripažinusi, kad įstatymų leidėjai ją veikiausiai atmestų. Pirmadienį premjerė pareiškė parlamentui, kad „reikšmingas balsavimas“ dėl išstojimo sutarties bus surengtas kažkuriuo metu per savaitę nuo sausio 14 dienos. Susiję straipsniai: Iš Corbyno lūpų – grasinimas Theresai May May: britų parlamentas dėl „Brexit“ susitarimo balsuos po sausio 13-osios „Šie rūmai nepasitiki ministre pirmininke dėl jos nesugebėjimo leisti Bendruomenių Rūmams surengti reikšmingą balsavimą“, – sakė J. Corbynas. Leiboristų lyderis pridūrė, kad siūlymas surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo Th. May yra „vienintelis būdas, kokį galiu sugalvoti, siekiant užtikrinti, kad balsavimas įvyktų šią savaitę“. Pasak jo, Th. May pasiūlymas balsuoti šiuo klausimu po sausio 13-osios yra „nepriimtinas“. Bendruomenių Rūmų pareigūnai anksčiau sakė, kad vyriausybė turi nuspręsti, ar J. Corbyno pasiūlymas bus svarstoma ir ar dėl jo bus balsuojama. Tačiau jie atkreipė dėmesį, kad „parlamentas nutaria, ar bet koks tokio pobūdžio prašymas turi būti patenkintas“. Vis dėlto Dauningo gatvės šaltiniai sakė „Sky News“, kad premjerė užsitikrino Bendruomenių Rūmų palaikymą ir kad Th. May pažadėjo remti tiek už „Brexit“ pasisakantys jos Konservatorių partijos nariai, tiek vyriausybę remianti Šiaurės Airijos demokratinė junionistų partija (DUP). Th. May praeitą savaitę atlaikė balsavimą dėl nepasitikėjimo, inicijuotą jos pačios Konservatorių partijos parlamentinės frakcijos narių, nusistačiusių prieš premjerės „Brexit“ strategiją. Tačiau vyriausybės vadovės pozicijos smarkiai susilpnėjo, nes prieš ją balsavo trečdalis torių įstatymų leidėjų. Bendruomenių Rūmų balsavimas dėl nepasitikėjimo galėjo dar labiau susilpninti Th. May autoritetą ir išprovokuoti tolesnę interpeliacijai visai vyriausybei bei pirmalaikius rinkimus.

