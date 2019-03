„Dar prieš mums nusprendžiant dėl („Brexit“) atidėjimo, Jungtinė Karalystė privalo mums pasakyti, koks yra jos pasirinkimas, mūsų laukiama aiški pozicija“, – sakė M. Barnier Europos Parlamento nariams.

„Po šio balsavimo... britų vyriausybė turės pasakyti, kaip ji nori tęsti, – kalbėjo M. Barnier. – Jungtinės Karalystės pareiga pasakyti mums, ko ji nori dėl būsimų santykių, koks jos pasirinkimas, aiški linija, kuri turi būti jos.“

„Tai atviras klausimas, į kurį laukiame atsakymo, ir tai klausimas, į kurį reikia atsakyti dar prieš bet kokį sprendimą dėl atidėjimo. Kodėl mums pratęsti derybas? Ką daryti? Nes derybos dėl (ES sutarties) 50-ojo straipsnio užbaigtos, turime sutartį, ji čia“, – sakė bloko derybininkas, turėdamas omenyje Britanijos išstojimo susitarimą.

Anksčiau ES pareigūnai užsiminė, kad Britanijai gali būti suteikta papildomo laiko siekiant susitarti dėl tvarkingo išstojimo plano. Pratęsimas būtų vienkartinis.

Tačiau jei Britanija dar būtų bloke, kai gegužės 23-iąją prasidės Europos Parlamento rinkimai, ji turėtų leisti savo piliečiams juose balsuoti. Šis dalykas komplikuoja ilgo pratęsimo perspektyvą.

Antradienį parlamentarai triuškinama balsų dauguma atmetė parengto susitarimo projektą.

Britanijos įstatymų leidėjai vėliau trečiadienį balsuos, ar po dviejų savaičių palikti ES nesudarius jokios sutarties.

Jei britų parlamentarai pasisakys prieš išstojimą be sutarties ir ketvirtadienį išreikš norą, kad „Brexit“ būtų atidėtas, tam turės pritarti likusios 27 Bendrijos valstybės.

Jų lyderiai kovo 21–22 dienomis susitiks Briuselyje.

Tačiau bet koks galimas „Brexit“ atidėjimas tikriausiai būtų labai trumpas.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pirmadienį sakė, kad „Brexit“ procesas turėtų būti užbaigtas iki Europos Parlamento rinkimų, vyksiančių gegužės pabaigoje.

Žiniasklaida apie „idiotus“ britų parlamente, pasibaigusią kantrybę ir būtinybę išvengti chaoso

Didžiosios Britanijos Bendruomenių Rūmai dar kartą atmetė ministrės pirmininkės Theresos May išsiderėtą išstojimo iš ES sutartį. Šalies ir užsienio žiniasklaida kalba apie „idiotus“ britų parlamente, pasibaigusią kantrybę ir būtinybę išvengti chaoso.

„Financial Times“ (Didžioji Britanija): „Dabar prioritetas turi būti išvengti chaoso – chaoso parlamente, kuriuo gali pasinaudoti kraštutinės kairiosios ir dešiniosios jėgos, bei netvarkingo išstojimo iš ES chaoso. Parlamentarai turi stabilizuoti politinę padėtį ir sudaryti sąlygas persvarstyti „Brexitą“. Pirmiausiai jie privalo eliminuoti katastrofiško išstojimo iš ES be sutarties kovo 29-ąją pavojų“.

„Times“ (Didžioji Britanija): „Bet koks termino pratęsimas turi būti išnaudojamas kitai strategijai surasti. Tačiau ministrė pirmininkė ne kartą pasisakė prieš alternatyvas. Viena jų būtų geriau pasirengti „Brexit“ be susitarimo ir taip sumažinti kaštus. Kita alternatyva – leisti rinkėjams referendume balsuoti dėl jos sandorio, kaip nepageidautina tai bebūtų. Abiem alternatyvoms reikėtų daugiau kaip dviejų mėnesių, o tai kelia abejonių, ar vyriausybė atlaikys“.

„Independent“ (Didžioji Britanija): „Iš tikrųjų reikėtų ilgesnio laiko antram referendumui surengti arba iš naujo apibrėžti „Brexit“ – su tikslu pasiekti naują susitarimą, kuris galiausiai balsavimui būtų pateiktas britams. Jei tai reiškia, kad liekame ES dar 21 mėnesį, kaip teigia kai kurie šaltiniai Briuselyje, tuomet tai būtų gerai išnaudotas laikas ir bet kokiu atveju geriau nei skubotas išstojimas“.

„Scotsman“ (Škotija): „Neabejotinai Didžiajai Britanijai pabodo idiotai Bendruomenių Rūmuose, kurie rimtai galvoja apie netvarkingą išstojimą. Gali atrodyti, kad parlamentarai jo neparems. Tačiau parama vis dar pakankamai didelė, kad Th. May pasirodytų, jog būtina leisti frakcijai balsuoti laisvai“.

„Irish Times (Airija): „Kad DUP (Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija) apskritai remia „Brexit“, yra nepaaiškinama. Be to, ji iki šiol nesugebėjo pasiūlyti įtikinamo sprendimo dėl Airijos sienos klausimo. Jei „Brexit“ įvyktų be susitarimo, Šiaurė labai nukentėtų“.

„Der Standard“ (Austrija): „Dabar svarbiausia išvengti chaoso. Tam reikia pratęsti derybų etapą. ES elgiasi tinkamai, kaip pirmadienį Strasbūre, kai vėl tiesė ranką britams“.

„Tages-Anzeiger“ (Šveicarija): „Brexit“ ir taip yra katastrofa. Tai anglų nacionalistų projektas, pakurstytas melo ir neskaidrių šaltinių pinigų. „Brexit“ šalininkai dumia akis, esą grąžins šalį į tariamai šlovingą praeitį. Tai nėra tik britų svajonė. Tačiau niekur kitur ši svajonė taip neapnuodijo klimato, taip nesuskaldė gyventojų ir nedezavavo politinės klasės“.

„De Standaard“ (Belgija): „Kantrybė dėl neapsisprendusių britų baigiasi. Naujo referendumo scenarijai nesiūlo sprendimo. Kiekviena diena, kol tęsis šis varginantis ginčas, vis labiau temdys būsimus santykius tarp ES ir buvusios jos narės. (...) Tačiau piktdžiugai vietos nėra. Besitęsiantis nesaugumas griauna ne tik Didžiosios Britanijos ekonomiką ir visuomenę, bet ir vis labiau neigiamai veikia silpstantį augimą likusioje Europoje“.

„Diena“ (Latvija): „Britų politikoje ši savaitė bus viena dramatiškiausių per pastaruosius dešimtmečius – virtinė svarbių balsavimų parlamente turės lemiamą reikšmę šalies ateičiai“.