„Manau, realu, kad pasieksime susitarimą, „Brexit“ sutartį, per pirmą šių derybų etapą – per šešias ar aštuonias savaites“, – sakė M. Barnier per Slovėnijos Bledo mieste vykstančią konferenciją. Londonas ir Briuselis turi vos kelis mėnesius, kad pasiektų susitarimą dėl ES ir JK „skyrybų“, turinčių įvykti 2019 metų kovo 29-ąją.











