Brazilijoje Covid-19 aukų skaičius viršijo 58 tūkst.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaras praeityje „lengvu gripu“ yra pavadinęs naujojo koronaviruso sukeliamą Covid-19 plaučių ligą. Jis kritikavo valstijų paskelbtas kovos su infekcija priemones.

J. Bolsonaras, be to, viešai vis rodosi be kaukės ir nepaiso distancijos – spaudžia rankas savo šalininkams ir su jais glebėsčiuojasi.