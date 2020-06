Keli šaltiniai dienraščiui sakė, kad J. Boltono knyga „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir), pasirodys birželio 23 dieną.

Pasak šaltinių, buvęs prezidento patarėjas prieš pasirodant memuarams duos interviu.

D. Trumpas bandė užkirsti kelią buvusiam patarėjui išleisti memuarus, kol jis eina prezidento pareigas.

J. Boltonas planuoja išleisti knygą net ir be Baltųjų rūmų pritarimo, nes mano, kad joje nėra jokios slaptos informacijos.