„Skelbsime visų laikų pirmą JAV vyriausybės kovos su korupcija strategiją“, – vaizdo ryšiu sakė vienas administracijos aukšto rango pareigūnas.

Administracija ketina griežtinti nekilnojamojo turto transakcijų taisykles, kad tokie apmokėjimai nebūtų pasitelkiami plauti pinigams, įgytiems iš kontrabandos, grobstymo ar kyšių.

Taip pat siekiama didinti finansinį skaidrumą geriau identifikuojant, kas stovi už priedangos bendrovių.

„Jungtinės Valstijos yra didžiausia pasaulio ekonomika... Suprantame, kad mums tenka ypatinga atsakomybė tvarkyti savo nepakankamą reguliavimą“, – sakė minėtas pareigūnas.

Tai, pasak jo, apima geresnį turto priedangos bendrovėse faktiškųjų savininkų identifikavimą.

Pagal Kongreso sausio mėnesį priimtą įstatymą JAV kompanijos turi deklaruoti savo faktiškuosius savininkus federalinei vyriausybei. Tai buvo proveržis Jungtinėse Valstijose, kur įstatymai šiuo klausimu yra itin lankstūs, pavyzdžiui, tokiose vietose, kaip J. Bideno gimtoji Delavero valstija.

Baltieji rūmai nori užtikrinti geresnę sandorių priežiūrą, ypač kai už objektus apmokama grynaisiais pinigais.

„JAV nekilnojamojo turto rinka toliau naudojamasi kaip priemone pinigams plauti“, – sakoma Iždo departamento pareiškime.

Rugpjūtį paskelbtoje ataskaitoje Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Global Financial Integrity“ (GFI) nurodė, kad per pastaruosius penkerius metus mažiausiai 2,3 mlrd. „nešvarių“ dolerių (2 mlrd. eurų) buvo išplauta per nekilnojamojo turto transakcijas Jungtinėse Valstijose.

„JAV lieka vienintelė Didžiojo septyneto (G-7) šalis, nereikalaujanti nekilnojamojo turto profesionalų laikytis kovos su pinigų plovimu įstatymų ir taisyklių“, – rašyta ataskaitoje.