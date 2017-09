Nepuolimo sutarčiai pritariančių Rusijos gyventojų per pastaruosius septynerius metus padaugėjo nuo 33 iki 45 procentų. Tuo tarpu 38 proc. respondentų teigė nežinantys apie tokią sutartį. 2010-aisiais tokių žmonių buvo 46 procentai. Dar 17 proc. apklaustųjų smerkia šį dokumentą. Tuo, kad drauge su nepuolimo sutartimi buvo pasirašyti ir slapti Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolai, neabejoja 40 proc. apklaustųjų. 17 proc. rusų mano, kad to nebuvo. Dar 33 proc. respondentų prisipažino niekada apie minėtus dokumentus negirdėję. 45 proc. iš 1 600 respondentų nesugebėjo atsakyti į sociologų užduotą klausimą, kas įvyko pasaulyje 1939-ųjų rugsėjo 17 dieną. Tik 11 proc. apklaustųjų teisingai pažymėjo, kad tą dieną prasidėjo sovietų invazija į Lenkiją. 29 proc. respondentų spėjo, kad tądien prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o dar 7 proc. manė, kad tą dieną prasidėjo Didysis Tėvynės karas.











