Akvariumas „AquaDom“, kuriame gyveno 1 500 atogrąžų žuvų, buvo 14 m aukščio ir buvo vadinamas didžiausiu laisvai stovinčiu cilindro formos akvariumu pasaulyje.

Policija teigė, kad buvo padaryta „neįtikėtina jūrinė žala“. Stiklo šukės taip pat sužeidė du žmones.

Vaizduose, kurie pasklido socialinėje žiniasklaidoje, matyti milžiniški nuostoliai, padaryti viešbučio fojė.

Akvariumo nuolaužos taip pat mėtėsi gatvėje priešais viešbučio pastatą – ji dėl potvynio buvo uždaryta.

Visi svečiai iš viešbučio buvo iškeldinti.

