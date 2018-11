73 metų Khaleda Zia, nuteista kalėti 10 metų už korupciją, apskundė jai skirtą bausmę ir puoselėjo menką viltį, kad teismas ją išteisins iki gruodžio 30 dieną vyksiančių rinkimų. Tačiau Aukščiausiasis Teismas trečiadienį patvirtino žemesnės instancijos teismo nutartį, kad rinkimuose negali dalyvauti joks asmuo, nuteistas kalėti ilgiau nei dvejus metus ar laukiantis, kol bus išnagrinėtas jo apeliacinis skundas. „Ši nutartis reiškia, kad ji negalės dalyvauti rinkimuose“, – trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė generalinis prokuroras Mahbubey Alamas. Didžiausia opozicinė Bangladešo nacionalistų partija (BNP), kuriai Kh. Zia toliau vadovauja iš kalėjimo, apskundė teismo sprendimą, pavadinusi jį „vyriausybės norų atspindžiu“. „Ši nutartis mums visiškai nepriimtina. Esame pasipiktinę ir reiškiame griežtą protestą“, – sakė BNP generalinis sekretorius Mirza Fakhrulas Islamas Alamgiras. Susiję straipsniai: Bangladešo policija skelbia nukovusi vietos ekstremistų lyderį Bangladešo teismas ekspremjerei skyrė dar septynerius metus kalėjimo BNP tvirtina, kad visi kaltinimai Kh. Ziai yra politiškai motyvuoti. Kh. Zia ir Sh. Hasina nuo praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pakaitomis vadovavo Bangladešui. Šios įtakingos politikės kadaise buvo artimos sąjungininkės, bet vėliau tapo aršiomis varžovėmis. Likus vos mėnesiui iki rikinimų BNP taip ir nepaskelbė kito kandidato, kuris mestų iššūkį Sh. Hasinai, siekiančiai trečios iš eilės kadencijos vyriausybės vadovo poste. Opozicija reikalauja, kad Sh. Hasina prieš rinkimus perduotų valdžią laikinai vyriausybei, bet premjerė atsisako tai padaryti. BNP kaltina valdančiąją Liaudies lygą prieš rinkimus sulaikius 5 tūkst. opozicijos aktyvistų. Kh. Zios vyriausias sūnus ir tikėtinas politinis įpėdinis Tarique'as Rahmanas spalį buvo už akių nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Jis gyvena tremtyje Londone. T. Rahmanas buvo nuteistas už savo vaidmenį 2004 metais surengtame išpuolyje prieš Sh. Hasiną. Tąsyk per politinį mitingą sprogus kelioms granatoms žuvo mažiausiai 20 žmonių, o tuo metu opozicijai vadovavusi Sh. Hasina buvo sužeista. Pastaraisiais mėnesiais Kh. Zios sveikata smarkiai pašlijo. Ji laikoma nebeveikiančiame XIX amžiaus kalėjime Dakoje ir yra vienintelė jo kalinė. Anot gydytojo, dėl artrito politikė nebevaldo kairės rankos. Kh. Zios advokatai kaltina vyriausybę, kad ši kelia grėsmę Kh. Zios sveikatai, kalėjime neužtikrindama jai būtinos specialistų priežiūros.

