Baltarusijoje nustatyta 1 315 naujų COVID-19 atvejų, septyni pacientai mirė

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 1 248 naujus COVID-19 atvejus.

Bendras nuo pandemijos pradžios šalyje patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius išaugo iki 114 185, iš jų 1 046 buvo mirtini, informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Be to, per praėjusią parą iš gydymo įstaigų buvo išrašyti 1 506 žmonės, tad bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 95 843.