Pasak Baltarusijos diplomatijos žinybos, ambasados pastatui padaryta žalos, jos darbuotojai nenukentėjo.

„Atvykę į incidento vietą Italijos teisėsaugos institucijų pareigūnai jį preliminariai kvalifikavo kaip teroro aktą. Italijos atstovai pareiškė esą pasirengę sustiprinti ambasados apsaugą“, - sakoma Baltarusijos URM pranešime.

⚡️Belarusian Foreign Ministry said that a terrorist attack was carried out against the #Belarusian embassy in Italy: allegedly unknown people in masks threw some objects on the territory of the embassy, after which one of the objects exploded. pic.twitter.com/s8jFpNRCuw