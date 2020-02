Azijai panikuojant dėl koronaviruso, viena šalis susilaukė pagyrų: 9 min. vaizdo įrašas poveikį padarė akimirksniu

Sekmadienį Singapūro ministras pirmininkas Lee Hsienas Loongas 9 minučių trukmės pranešimo metu sakė, kad „baimė gali padaryti daugiau žalos negu pats virusas“, turėdamas omenyje pranešimus apie ilgas eiles vietos prekybos centruose ir nuo lentynų šluojamas prekes.

Paskui jis nurodė veiksmus, kurių gali imtis gyventojai, kad padėtų užkirsti kelią viruso plėtrai, pavyzdžiui, tinkamai rūpintis higiena, ir visus patikino, jog mieste-valstybėje yra pakankamai maisto ir medicinos priemonių atsargų.

Taip pat jis pamėgino nuraminti Singapūro gyventojus, kad naujasis koronavirusas pasižymi mažesniu mirtingumu nei 2003 m. ūmaus kvėpavimo takų sindromo (angl. „severe acute respiratory sindrome“, SARS) virusas. Tai reiškia, jog daugelis žmonių greičiausiai susidurs tik su nesunkiais sveikatos negalavimais. Ministras pirmininkas pridūrė, kad vyriausybė pakeis savo metodą, jeigu virusas dar labiau išplis, siekdama išvengti ligoninių perpildymo, ir prižadėjo „informuoti apie kiekvieną veiksmų etapą“.

Šis pranešimas, paskelbtas socialiniuose tinkluose trimis kalbomis, regis, padarė poveikį akimirksniu: vasario 7 d. vakare užfiksuotos ilgos eilės miesto-valstybės prekybos centruose nuo sekmadienio jau buvo įprastos. Tai išties dėmesio vertas rezultatas, nes kitos regiono vyriausybės vargsta bandydamos tinkamai informuoti gyventojus, kelia paniką ir sumaištį – žmonės nesupranta, kaip apsisaugoti nuo viruso.

Nevienareikšmiai pranešimai



Honkongo lyderės Carrie Lam nevienareikšmiai pranešimai apie apsauginių kaukių dėvėjimą ir sienos su žemynine Kinija uždarymą sukėlė nepasitikėjimo bangą. Seselės paskelbė streiką, o gyventojai agresyviai priešinasi karantino zonoms bei daugiau nei savaitę sunkiau randa tokių pagrindinių prekių, kaip tualetinis popierius, rankų dezinfekantas, ryžiai ir kt.

Tailando sveikatos apsaugos ministras Anutinas Charnvirakulas atsiprašė už anksčiau pasakytus žodžius, kad veido kaukių nedėvinčius užsieniečius reikia „išvaryti iš Tailando“.

5,7 mln. gyventojų turinčiame Singapūre patvirtinti 45 koronaviruso atvejai. Tai didžiausias užsikrėtusiųjų skaičius už Kinijos ribų, neįskaitant kruizinio laivo prie Japonijos krantų, kuriame paskelbtas karantinas.

L. H. Loongo kalba buvo „gana nuostabus labai geros komunikacijos apie riziką pavyzdys“, – pareiškė Claire Hooker, Sidnėjaus universiteto Medicinos vertybių, etikos ir teisės studijų centro dėstytoja, kuri maždaug 20 metų studijuoja visuomenės reakcijas į epidemijas ir infekcines ligas.

„Žmonėms buvo nurodyti aiškūs veiksmai, tam tikra prasme sugražinę kontrolę gyventojams, kurių gebėjimui kontroliuoti padėtį buvo kilusi grėsmė“, – sakė dėstytoja.

Thomasas Abrahamas, knygos „Twenty First Century Plague, the Story of SARS“ autorius ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) konsultantas rizikos komunikacijos klausimais, teigė, kad ministro pirmininko kalba buvo veiksminga, nes Singapūro gyventojai itin pasitiki savo vyriausybės kompetencija ir jos skaidrumu.

„Premjeras L. H. Loongas neslepia jokių faktų, – sakė T. Abrahamas. – Ir nedvejodamas kalba apie galimą situacijos pablogėjimą.“

Kiti visuotiniai rinkimai Singapūre vyks 2021 m. balandžio mėnesį, nors valdančioji partija užsiminė apie ankstesnę datą. Neaišku, kaip koronaviruso epidemija paveiks rinkimų organizavimą.