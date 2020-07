Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad Paryžius antradienį išsiuntė laišką NATO, kuriame nurodė, jog „laikinai“ sustabdo savo dalyvavimą operacijoje „Sea Guardian“.

Pasak vieno ministerijos pareigūno, Paryžius nori, kad NATO sąjungininkai „iškilmingai patvirtintų savo paramą“ Libijai paskelbtam ginklų embargui.

Prancūzija taip pat apkaltino Turkiją ne kartą pažeidus Jungtinių Tautų draudimą pardavinėti ir tiekti ginklus karo draskomai Libijai, o Ankaros veiksmus pavadino kliūtimi pastangoms susitarti dėl paliaubų toje Šiaurės Afrikos valstybėje.

Be to, Paryžius ragina sukurti krizių valdymo mechanizmą, kuris padėtų išvengti praėjusį mėnesį įvykusio incidento tarp Turkijos ir Prancūzijos karo laivų pasikartojimo. NATO šiuo metu aiškinasi to įvykio aplinkybes.