Vokietijos geležinkelių bendrovė „Deutsche Bahn“ ketvirtadienio vakarą dėl artėjančios audros šalies šiaurėje uždarė kelis maršrutus. Penktadienį įmonė nurodė, kad tolimųjų reisų traukiniai tarp Hamburgo ir Hanoverio, Hamburgo ir Brėmeno vis dar nevažinėja, taip pat sutrikęs eismas kitais maršrutais. Eismas maršrutu tarp Berlyno ir Amsterdamo taip pat buvo sutrikdytas dėl audros padarytos žalos ties Osnabriuku. Per Europos lengvosios atletikos čempionatą Berlyno olimpiniame stadione buvę žiūrovai buvo paprašyti pasilikti jame, kol praslinks audra, kurios vėjo greitis siekė 140 km per valandą. Vis dėlto žmonės neilgai trukus galėjo išvykti.

