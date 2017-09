Škotų nuotykių ieškotojas Markas Beaumontas į Paryžių grįžo per 78 dienas, 14 valandų ir 14 minučių, sutriuškindamas prieš tai pasiektą pasaulio rekordą, kai dviračiu aplink pasaulį buvo apvažiuota per 123 dienas. 34 metų vyras į Paryžių atvyko per vakaro spūstis, purškiant lengvam lietui, ir paskutinę akmenimis grįstos gatvės mylią iki Triumfo arkos nuvažiavo lydimas apie dvidešimties įvairių transporto priemonių, taip pat ir cilindrą užsidėjusio vyro, važiuojančio senoviniu dviračiu. Prie monumento dviratininko laukė apie 50 gerbėjų, jo žmona Nicci, kuri vyrą pasitiko su ašaromis akyse, ir jo dukras, ketverių Harriet ir vienerių Willą. „Nemanau, kad dar kartą pasieksiu ką nors panašaus“, – sakė M.Beaumontas, apibūdindamas kelionę kaip „neabejotinai pačius ilgiausi du su puse mėnesių mano gyvenime“. Rankose laikydamas besišypsančią vienerių dukrelę, M.Beaumontas sakę, kad pasaulio rekordas yra „išsipildžiusi jo svajonė“. Dviratininko taip pat laukė Guinnesso pasaulio rekordų knygos arbitras, kuris jam įteikė du įrėmintus pasiekto rekordo įrodymus. Vyras besiekdamas greičiausiai aplink pasaulį apvažiavusio žmogaus rekordo, pasiekė dar vieną pasaulio rekordą – didžiausio per mėnesį nukeliauto atstumo. M.Beaumontui iki 2009 metų priklausė greičiausiai aplink pasauli apkeliavusio žmogaus rekordas, kurį sulaužė dviratininkas iš Naujosios Zelandijos. Po to M.Beaumontas nusprendė, kad jam paprasčiausiai teks atsikovoti rekordą. „Stūmiau save už savo fizinių ir protinių ribų“, – sakė jis. Diena prasidėdavo 3 val. 30 min. Žiulio Verno 1873 klasikoje „Aplink pasaulį per 80 dienų“ pasakojama apie Filiją Fogą, kuris per 80 dienų traukiniu, laivu ir oro balionu apkeliavo pasaulį. Nors M.Beaumontas virš Atlanto ir Ramiojo vandenynų perskrido lėktuvu, visą kitą jis atliko savo paties kojomis. Balne jis praleisdavo po 16 valandų į dieną ir per 76 dienas įveikė 29 tūkst. kilometrų, kiekvieną rytą atsikeldamas 3 val. 30 min. ryte. Likusios trys dienos buvo praleistos lėktuve. „Labai laukiu, kada nereikės keltis pusę keturių kiekvieną rytą“, – juokavo M.Beaumontas, prieš leisdamasis į paskutinius 180 km. Luaro slėnyje, esančiame į pietvakarius nuo Paryžiaus. Vaikystės svajonė M.Beaumontas iš Paryžiaus išvyko liepos 2 dieną ir kirto Europą, Rusiją ir Mongoliją, prieš atvykdamas į Pekiną. Iš Pekino jis skrido į Pertą vakarų Australijoje ir pervažiavęs šią šalį, bei kaimyninę Naująją Zelandiją, jis išskrido į Ankoridžą Aliaskoje. Jo kelionė per Ameriką baigėsi Halifakse Kanadoje, iš kur jis išskrido į Lisaboną. M.Beaumontas sakė, kad būti greičiausiai pasaulį apvažiavusiu žmogumi jis svajojo nuo vaikystės. „Šis pasiekimas yra išsipildžiusi svajonė, dvylikamečio berniuko, kuris prieš 22 metus važinėjo po Škotiją, patyrė daug nuotykių ir kiekvieną kartą nuvažiuodavo vis toliau“, – sakė jis savo pasekėjams „Twitter“. Sunku vaikščioti M.Beaumontas pasaulio rekordą nustatė 2008 metais, kai nieko nepadedamas aplink pasaulį apvažiavo per mažiau nei 195 dienas. Tačiau 2015-aisiais jį aplenkė Andrew Nicholsonas iš Naujosios Zelandijos, aplink žemę apvažiavęs per 123 dienas. Tuo metu M.Beaumontas ėmėsi kitų iššūkių. Jis buvo vienas narių komandoje, kuri 2012 metais mėgino pasiekti irklavimo per Atlanto vandenyną rekordą, tačiau jų valtis apsivertė vos po 27 dienų. Nors jo naujausias nuotykis nebuvo toks akivaizdžiai pavojingas, tiek laiko balne paveikė dviratininką. M.Beaumontas žurnalistams sakė, kad net lipti oro uosto laiptais „kėlė daug skausmo“. Jis taip pat spėjo, kad jo nustatytas pasaulio rekordas nėra amžinas. „Mano ūgis 1,9 metro, sveriu 90 kilogramų. Kas nors sveriantis 75 kilogramus ir būdamas „tikras“ dviratininkas galėtų atstumą įveikti greičiau. Pamatysime, – sakė jis. – Bet aš visada būsiu pirmas įveikęs šį atstumą (per mažiau nei 80 dienų). Niekas neprisimena kas antras užlipo į Everestą“.











