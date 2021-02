Apie kankinimus Rusijos nuovadose prabilusiems sulaikytiesiems – Kremliaus atsakas

Vienas iš sulaikytųjų – Andrejus Rumiancevas, kuris buvo atvežtas į Dono rajono policijos nuovadą, „OVD-Info“ sakė, kad policijos pareigūnai jam smogė į saulės rezginį, tokių veiksmų jis nusipelnė už atsisakymą atrakinti savo telefoną. Be to, grasino „sulaužyti kaulus“, jeigu nepaklus reikalavimams.

Vyriausiasis „Mediazona“ redaktorius Sergejus pasakojo kalbėdamas su kovos su ekstremizmu pareigūnais sulaukęs smūgio į pilvą.

„Ten buvo du Rusijos vidaus reikalų ministerijos vyriausiosios pasipriešinimo ekstremizmui valdybos pareigūnai. Vienas dar toks nieko, o kitas grubesnis, jis bandė panaudoti jėgą, o pirmasis jį stabdė. Privertė užblokuoti telefonus, rodžiau jam savo „Telegram“ ir kontaktų sąrašą, o jis persirašė visus paskutinio mėnesio mano spamo botus. Nežinau, ką jis su ta informacija darys. Gavau smūgį į pilvą, kodėl, net ir sunku pasakyti, nes buvo jau labai vėlu, ir visi tokios nekokios būklės“, – pasakoja S. Smirnovas.

Jaunas vyras tvirtina girdėjęs, kaip iš kitų patalpų aidėjo riksmai. Apie tai kalba ir dar vienas sulaikytasis Denisas Baskovskis. Jis „Mediazona“ sakė, kad maždaug ketvirtą valandą nakties kažkas šaukė „Žudo“.

Naktį Dono rajono policijos nuovadoje praleido ir „Novaja gazeta“ autorius Nikita Girinas. Anot jo, policijos pareigūnai elgėsi labai žiauriai.

„Spardė, atėmė telefonus, daužė pirštus (...), apklausė kaip liudininkus byloje dėl gatvių blokavimo ir sanitarinių normų pažeidimų“, – teigia jis.

Denisą Miskovą policijos pareigūnai per apžiūrą daužė per kojas, o rašydami protokolą kelis kartus trenkė per galvą, nes jis „uždavinėjo per daug klausimų“, rašo „OVD-info“.

Rikimų štabo savanorė 21 metų Alena Kitajeva papasakojo, kad, jai atsisakius atrakinti savo telefoną, iš patalpos policijos pareigūnai išvedė kitą sulaikytąjį, o jai ant galvos užmaukšlino plastikinį maišą.

„Iš pradžių vienas man spyrė į koją, o tada pareiškė: na viskas, dabar maišu dusinsim. Pas juos ten buvo plastikinis maišas iš prekybos centro. Užmaukšlino man ant galvos, o tada pradėjo jį tempti. Ne tai, kad dusino, o labiau kratė mano galvą. Galiausiai truktelėjo taip, jog nuvirtau nuo kėdės“, – „Novaja Gazeta“ sakė mergina.

Kaip teigia A. Kitajeva, kai pradėjo šaukti ir prašyti pagalbos, vienas iš policijos pareigūnų pradėjo ją mėgdžioti, o galiausiai pagrasino, kad jai bus iškelta baudžiamoji byla dėl valdžios atstovo užpuolimo.

„O tada jis man ir sako: žiūrėk, tu man įdrėskei. Ir dreskia sau veidą, matosi nedidelis įdrėskimas. Ir sako: „Visiems sakysiu, kad čia tavo darbas“, – „The Insider“ pasakoja mergina.

Kaip teigia A. Kitajeva, ji visgi policijos pareigūnams pasakė savo telefono kodą, kai jie pradėjo jai grasinti tazeriu.

„Turėdama omenyje, kad man jau buvo ant galvos užmovę plastikinį maišą ir mušė, pasakiau savo telefono slaptažodį. „Telegram“ buvo be slaptažodžio. Nežinau, kokiuose socialiniuose tinkluose jie naršė, bet įtariu, kad lindo visur, kur tik galėjo“, – „Mediazona“ teigia rusė.

Apie žiaurų elgesį prabilo ir jos sesuo Aleksandra Kitajeva. Kai atsisakė duoti pirštų antspaudus, buvo perkelta į kamerą, kur jai bandė išsukti rankas. Anot jos, procese dalyvavo penki policijos pareigūnai – trys vyrai ir dvi moterys.

„Bandė atgniaužti mano kumščius, grasino, kad pradės laužyti pirštus ir plaštakos kaulus. Per prievartą ta juoda mase tepė pirštus, spaudė prie popieriaus“, – „Mediazona“ pasakojo A. Kitajeva.

В камеру в ЦВСИГ Сахарово, рассчитанную на 8 человек, в пять утра завели сразу 28 арестованных, сообщает Дмитрий Иванов. Сейчас они ждут расселения.

Арестованные провели 16 часов в неотапливаемом автозаке без воды и еды. Им не разрешали ходить в туалет. Видео: Дмитрий Иванов pic.twitter.com/Pdv63rzOEe

— SOTA (@SotaVision) February 4, 2021



Su žiauriu pareigūnų elgesiu susidūrė ir į Orechovo-Borisovo Severnoje rajono policijos nuovadą nuvežti sulaikytieji, praneša šaltinis „Važnyje istorii“. Vienas iš sulaikytųjų pasakojo, kad, atsisakiusiems duoti pirštų antspaudus, pagrasino nusivesti į rūsį.

„Vieną vyruką iš tikrųjų nusivedė į rūsį, aš su juo naktį kartu sėdėjau kameroje, jis pareiškė, kad jį gumine lazda mušė per kojas, rankas tol, kol jis sutiko pasirašyti įvairių popierių“, – pareiškė jis.

Viena iš sulaikytųjų, kuri buvo pristatyta į policijos nuovadą Chamovnikų rajone, „Telegram“ kanalui „Doč razboinika“ papasakojo, kaip policijos pareigūnai žemino ir įžeidinėjo moteris ir merginas.

„Vadino psichinėmis, padarais, kalėmis, žlugusiomis. Vienas vaikštinėjo ir kalbėjo: jeigu turėčiau tokią dukrą, aš ją sumuščiau“, – prisimena mergina.

Daugumai sulaikytųjų teismas skyrė administracinį areštą. „Novaja gazeta“ autoriui N. Girinui skyrė keturiolikos parų areštą, A. Kitajevai – dvylikos.

Rusijos vidaus reikalų ministerija kol kas į pranešimus apie žiaurų elgesį su sulaikytaisiais nereaguoja.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė nesutinkąs, kad masiniai sulaikymai per neteisėtus mitingus gali būti vadinami represijomis.

„Nėra represijų, yra tik priemonės, kurių imasi policija prieš įstatymų pažeidėjus – neteisėtų mitingų dalyvius“, – ketvirtadienį sakė atstovas.

Pasak D. Peskovo, šie žmonės, „kai kurie iš jų noriai, kai kurie tapę provokatorių, skleidusių visokius raginimus dalyvauti nelegaliuose mitinguose, aukomis, – dalyvavo ir buvo sulaikyti policijos ir Nacionalinės gvardijos pareigūnų per tuos mitingus.“

„Nėra represijų, šiuo atveju negaliu sutikti su tokiais pernelyg emocionaliais vertinimais“, – pabrėžė D. Peskovas.

Pastarosiomis savaitėmis Rusijos policija sulaikė tūkstančius žmonių, dalyvavusių protestuose prieš Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno įkalinimą.