„Mes, žinoma, nesiunčiame teroristinėms organizacijoms nei pinigų, nei ginklų“, – sakė M. Andersson Stokholme surengtoje spaudos konferencijoje, Suomijos ir Švedijos delegacijoms trečiadienį pradėjus derybas su Ankara.

Šios diskusijos, pasak M. Andersson, suteiks galimybę išsiaiškinti „painiavą“, kylančią dėl Švedijos paramos įvairioms organizacijoms.

Turkija prieštarauja Švedijos ir kaimyninės Suomijos, ypač Švedijos, prašymams įstoti į NATO dėl, jos nuomone, nuolaidžiavimo kurdų kovotojų grupuotėms Šiaurės šalyse.

Turkijos prezidentūra pirmadienį paskelbė penkių reikalavimų Švedijai sąrašą, įskaitant raginimą nutraukti kurdų grupuočių Sirijoje finansavimą ir ginklų tiekimą.

Be to, abi Šiaurės šalys per pastaruosius penkerius metus nepatenkino 33 Turkijos prašymų dėl ekstradicijos, praėjusią savaitę Turkijos teisingumo ministerijos šaltiniai sakė oficialiai naujienų agentūrai „Anadolu“.

Agentūra pranešė, kad Turkija ieškojo asmenų, kurie buvo kaltinami ryšiais su kurdų kovotojais arba priklausymu judėjimui, kaltinamam dėl 2016 metų bandymo nuversti prezidentą Recepą Tayipą Erdoganą.

Turkija ypač priekaištavo Stokholmui dėl to, kad jis, jos nuomone, demonstruoja nuolaidžiavimą Kurdistano darbininkų partijos (PKK) atžvilgiu.