Žilabarzdis „Rembo“: jo įtaka didesnė, nei įsivaizduojama

„Nukautas vienas R. Kadyrovo formuotės vadų A. Delimchanovas, kartu su juo žuvo apie 200 kadyrovcų“, „Rusijos Dūmos deputatas A. Delimchanovas – sužeistas, tačiau gyvas“, – tokie dviprasmiški pranešimai apie itin artimą R. Kadyrovo bičiulį, čečėnų atstovą Rusijos Dūmoje trečiadienį sklandė viešojoje erdvėje.

Nors Ukrainos ir Rusijos šaltinių pateikta informacija kardinaliai skyrėsi, tapo aišku: su A. Delimchanovu iš tiesų kažkas nutiko. Netrukus keistą žinutę išplatino čečėnų despotas R. Kadyrovas, vėliau įvykiai informacinė erdvėje tapo visai neprognozuojami, galintys iššaukti iki šiol dar nematytą konfliktą tarp dviejų Kremliaus beveik nekontroliuojamų ginkluotų grupių – „Vagner“ samdinių ir „kadyrovcų“.

VIDEO: Something else we’ve learned in Russia’s invasion of #Ukraine.

The once-feared Chechen forces of Ramzan Kadyrov are basically Tik Tok warriors.

I’ve not heard of them doing anything meaningful outside of filming staged videos, kitted-out and shooting at nothing. pic.twitter.com/MejQJ2rGrO

— Tim McMillan (@LtTimMcMillan) March 30, 2022

Šios mįslingos istorijos epicentre atsidūręs A. Delimchanovas nėra eilinis čečėnų karo vadas. Jis – artimas R. Kadyrovo giminaitis, to paties teipo (čečėnų klano – red.) narys, rusų žiniasklaida teigia, kad jie – tikri pusbroliai. Užimdamas aukštus politinius postus Čečėnijos administracijoje, pačių rusų vadinamas pavojingiausiu Dūmos deputatu, šis žilabarzdis nuo pat karo Ukrainoje pradžios stengėsi puoselėti nuožmaus karo vado įvaizdį.

Kartu su čečėnų kovotojais jis filmavosi propagandiniuose vaizdo klipuose, tikino, kad jau netrukus užims Kyjivą, lakstė po griuvėsius, imitavo puolamąsias operacijas. Šie vaizdo įrašai netruko tapti pajuokų objektu, nes paaiškėjo, kad iki dantų ginkluoti ir nuožmumą pabrėžtinai demonstruojantys čečėnai tik imituoja įnirtingus susirėmimus: granatsvaidžiais apšaudo medžius, „kovoja“ su šviesoforu, ar šturmuoja bei užima tuščią, apgriuvusį ir niekam nereikalingą pastatą.

Adamas Delimchanovas propagandiniame vaizdo klipe © telegram

Bene „epiškiausiu“ tapo klipas, kuriame A. Delimchanovas į ataką veda grupę „kadyrovcų“, jis bėgdamas įnirtingai automatu mojuoja į šonus, kas bet kurios pasaulio šalies kariui yra nesuvokiamas saugaus elgesio su ginklu taisyklių pažeidimas.

Nepaisant komiškumo, A. Delimchanovas – itin reikšminga figūra Čečėnijoje, su jo dingimu susijusi istorija gali iš esmės pakeisti jėgų pusiausvyrą ir išprovokuoti naujas kovas, teigia žinomas apžvalgininkas bei žmogaus teisių gynėjas Markas Feiginas.

Įsikišo ir R. Kadyrovas, paprašė ukrainiečių pagalbos

Įvairiuose informaciniuose kanaluose paskelbta žinia apie tariamą A. Delimchanovo sužeidimą ar net žūtį kartu su daugybe „kadyrovcų“ pradžioje didesnio susidomėjimo nesukėlė. Vykstant karui abi pusės naudoja panašią psichologinės-informacinės kovos taktiką, o paskelbtos „naujienos“ neretai iš esmės prasilenkia su realybe.

Vien faktas, jog pavyko nukauti ne tik aukšto rango karo vadą, bet ir beveik 200 čečėnų, būtų tapęs tikra sensacija. Ir šiam faktui Ukrainos vadovybė neabejotinai skirtų ypač daug dėmesio, nebūtų apsiribota tik lakoniškais pranešimais, nepateikiant konkrečių įrodymų.

The convoy of “right hand” of Kadyrov was Ambushed. The main Chechen general Delimkhanov destiny is unknown for now. He is not responding to phone calls… pic.twitter.com/FhXWQJhRTc — Denys Davydov 🇺🇦 (Pilot Blog) (@DenysDavydovUA) June 14, 2023

Rusai ne kartą skelbė apie Ukrainos kariuomenės vado Valerijaus Zalužno sužeidimą, po kurio generolas jau nebėra pajėgus vadovauti kariuomenei. V. Zalužnui pasirodžius viešumoje, propagandistai rado kitą auką, bandyta „numarinti“ Ukrainos karinės žvalgybos vadovą Kyrylo Budanovą.

Tačiau šį kartą viskas pakrypo kiek kita, netikėta linkme. Trečiadienio vidurdienį savo „Telegram“ kanale mįslingą ir sunkiai paaiškinamą žinutę parašė pats R. Kadyrovas.

„Aš nebeturiu galimybės susisiekti su Adamu Delimchanovu. Jis „neišeina į ryšį“. Prašau Ukrainos žvalgybos pateikti informaciją apie tikslią smūgio vietą ir pozicijas, kad galėčiau surasti savo brangų brolį (R. Kadyrovas itin artimus bendražygius vadina „broliais“ – red.). Pažadu dosnų atlygį ir prašau jūsų pagalbos“, – rašė R. Kadyrovas.

Adamas Delimchanovas ir Ramzanas Kadyrovas © twitter

Po kurio laiko pasirodė informacija, jog R. Kadyrovas davė įsakymą Belgodoro apylinkes ginti pasiųstiems daliniams viską mesti ir vykti ieškoti pradingusio A. Delimchanovo. Šią informaciją patvirtino vienas „Achmat“ vadų Apti Alaudinovas.

Tačiau taip ir „neradus“ žilabarzdžio „Rembo“, čečėnai radikaliai pakeitė retoriką. Savo „Telegram“ kanaluose jie pareiškė, esą A. Delimchanovas gyvas ir sveikas, su juo iš viso nebuvo nieko nutikę, o jis pats – pakeliui pas savo rezidencijoje Grozne įsitvirtinusį R. Kadyrovą.

Rusų pulkininko žinia: čečėnų vadą ukrainiečiams „įdavė“ J. Prigožinas

Netrukus po vidurdienio pranešimą savo „Telegram“ kanale išplatino visai neseniai išskirtinio dėmesio centre atsidūręs Rusijos kariuomenės pulkininkas leitenantas R. Venevitinas. Jis buvo patekęs į toje pačioje barikadų pusėje kovojančių „Vagner“ samdinių nelaisvę, prieš filmavimo kamerą prisipažino, jog būdamas girtas ir asmeniškai nekęsdamas „Vagner“ apšaudė samdinių koloną.

R. Venevitinas buvo paleistas, tačiau neliko skolingas jį pažeminusiems samdiniams. Karininkas vaizdo įraše tikino, kad iš jo buvo tyčiojamasi, samdiniai jį laikė įkalinę rūsyje, mušė, neleido miegoti, jis asmeniškai J. Prigožiną apkaltino kariuomenės diskreditavimu, už ką Rusijoje skiriamos laivės atėmimo bausmės.

Šįkart pulkininkas R. Venevitinas pasidalino kur kas rimtesne įžvalga, pasinaudojęs tebetvyrančia įtampa tarp R. Kadyrovo ir J. Prigožino, kuris čečėnų despoto rūstybę užsitraukė drįsęs viešai suabejoti „Achmat“ batalionų pajėgumais, pateikė daug atgarsių sulaukusią versiją.

Esą „Vagner“ keršija R. Kadyrovui, kuris kiek anksčiau grasino atskleisti, kaip nuo 2006 metų Rusijos kariuomenei maitinimo paslaugas teikusi J. Prigožino verslo imperija šiam oligarchui padėjo susikrauti įspūdingus turtus.

Čia reikėtų prisiminti ir vieną svarbią aplinkybę: A. Delimchanovas buvo vienas tų, kurie prasidėjus konfrontacijai su J. Prigožinu jį paniekinamai vadino „Ženia“, siūlė susitikti akis į akį ir „deramai paaiškinti“, kuo gi iš tiesų užsiima čečėnų formuotės.

Pasak rusų pulkininko R. Venevitino, J. Prigožinas Ukrainos žvalgybininkams perdavė informaciją apie tai, kurioje vietoje yra A. Delimchanovas, nieko nelaukdami ukrainiečiai surengė ataką.

„Čečėnijos prezidento dešinioji ranka A. Delimchanovas yra sunkios būklės po to, kai jį apšaudė ukrainiečiai. Čia padirbėjo Ukrainos specialiosios tarnybos, kurios specializuojasi prioritetinių taikinių naikinime. Jos dirbo tiksliai ir labai intensyviai.

Deja, nuostoliai dideli. Evakuacijai buvo pasitelkta dvylika lėktuvų, kurie, laimei, atvyko labai greitai. Kiek žinau, sužeistiesiems suteikta visa reikiama pagalba. Galbūt bent šis incidentas pagaliau leis imtis visų reikiamų priemonių prieš J. Prigožiną ir kitus „Vagnerio" vadovybės „verslininkus“, kurie visada naudojo Rusiją tik asmeniniam praturtėjimui, nevengdami net tiesioginio bendradarbiavimo su priešu!“ – „Telegram“ kanale rašė J. Prigožino samdinių nelaisvėje pabuvojęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas R. Venevitinas.

Čečėnai dar labiau kaitina aistras: išplatino grubiai sumontuotą vaizdo klipą

Kas iš tiesų nutiko su A. Delimchanovui, apie kurio sužeidimą po ukrainiečių atakos pranešė ir oficialūs Rusijos informaciniai kanalai?

Patys čečėnai suskubo viską paneigti, tačiau tai darė taip primityviai, jog kilo pagrįstų įtarimų, kad dešiniąja R. Kadyrovo ranka vadinamo žilabarzdžio „Rembo“ tikriausiai jau nebėra tarp gyvųjų, arba jis – sunkiai sužeistas.

Nepaisant įrašo A. Delimchanovo „Telegram“ kanale bei paties R. Kadyrovo pareiškimo, įspūdžiui, jog „nieko neįvyko“ sustiprinti buvo panaudota itin keistai atrodanti vaizdo medžiaga.

„Assalamu Alaikum (tradicinis musulmonų pasisveikinimas – red.), brangūs draugai, Visagalio malonės dėka man sekasi gerai! Satanistai ir naciai to nesulauks! Visi galėjome įsitikinti, kokia apgaulinga yra ukronacių propaganda. Jie visiškai negerbia savo auditorijos, įžūliai skleidžia klastotes“, – trečiadienio vakarą pasirodė įrašas A. Delimchanovo „Telegram“ kanale.

Įtarimų dėl autentiškumo sukėlusi R. Kadyrovo išplatinta iliustracija, kurioje jis užfiksuotas kartu su A. Delimchanovu © telegram

Tą pačią dieną pareiškęs, jog nepavyksta susisiekti su A. Delimchanovu ir prašęs Ukrainos žvalgybos pagalbos, R. Kadyrovas taip pat pabandė kažkaip išsisukti iš gana keblios padėties.

„Dėkoju visiems, kurie jaudinosi! Adamas Sultanovičius (Delimchanovas – red.) – gyvas ir sveikas, net nesužeistas. Tai žinojau nuo pat pradžių, bet nusprendžiau visiems, visų pirma ukrainiečiams, parodyti, kaip žemai nusirito jų žiniasklaida. Reikia labai negerbti savo auditorijos, kad atvirai meluotum, puikiai žinodamas, kad melą galima paneigti. O kai įpyliau alyvos į ugnį, tai jau šios klastotės autoriai patikėjo savo pačių sukurta legenda“, – teigė R. Kadyrovas, užmiršęs, kad informaciją platino ne tik Ukrainos, bet ir Kremliaus informaciniai kanalai.

Besipiktindamas tariama „klastote“, čečėnų despotas pranoko pats save. Bandydamas įrodyti, jog A. Delimchanovas iš tiesų gyvas ir sveikas, išplatino itin keistai atrodančią bendrą nuotrauką. Kilus pagrįstiems įtarimams, kad ji – akivaizdžiai suklastota, į akis krenta ne tik labai ryški žolės spalva, tarsi iš kitos nuotraukos iškirptas, ant žemės gulintis žemėlapis atitinka 2022 metų situaciją, R. Kadyrovas pasipiktino drįstančiais abejoti ir išplatino vaizdo įrašą.

Adam Delimkhanov is definitely not dead, as Ramzan Kadyrov released a video featuring his butcher pal. However, the audio is noticeably out of sync and does not align with the lip movements. pic.twitter.com/TLt4GZXe6i — Mykhaïlo Golub (@golub) June 15, 2023

O jis sukėlė dar daugiau aistrų, net ir nebūnant specialistu galima pastebėti akivaizdžius montažo požymius. Itin keistai atrodo ne tik jau minėta ypač žalia žolė, esama požymių, kad žmonių siluetai galėjo būti iškirpti, bet ir tai, kad R. Kadyrovui kalbant, jo lūpos juda tarsi tardamos visai kitus žodžius.

„Akivaizdu, jog panaudotas kažkoks kitas vaizdo įrašas ar keli įrašai, sumontavus ant jo „uždėtas“ ką tik sukurtas garso takelis“, – ši išvada netruko išplisti socialiniuose tinkluose.

Gali įvykti kruvina kaktomuša: J. Prigožinui lieka vienintelis būdas apsiginti

Žinomas Rusijos žmogaus teisių gynėjas bei apžvalgininkas Markas Feiginas versiją, kad duomenis apie A. Delimchanovo buvimo vietą Ukrainos gynėjams perdavė su R. Kadyrovo ne juokais konfliktuojantis J. Prigožinas, vadino pakankamai sensacinga. Jeigu šie faktai pasitvirtins, ar bent juos bandys kažkaip pagrįsti Ukrainos pusė, gresia iki šiol nematyta konfrontacija tarp dviejų pakankamai gerai ginkluotų ir Kremliui iš esmės nepavaldžių karinių grupuočių – „Vagner“ samdinių ir „kadyrovcų“.

„Kodėl negali taip nutikti, kad jie vieni kitus pradės šaudyti, ar ims į nelaisvę? To tikrai nereikėtų atmesti“, – Ukrainos naujienų kanalui „24 kanal“ sakė M. Feiginas.

Jis atkreipė dėmesį, kad čečėnų despotui R. Kadyrovui artimas giminaitis A. Delimchanovas – itin brangus bei reikšmingas. Būtent jį R. Kadyrovas ne kartą yra vadinęs savo įpėdiniu Čečėnijos prezidento poste.

Pasitvirtinus informacijai, kad A. Delimchanovo buvimo vietą ukrainiečiams perdavė būtent J. Prigožinas ar jo parankiniai, neabejotinai būtų paskelbtas vadinamas „kraujo kerštas“, žiauri ir archaiška tradicija, kuri iki šiol gyvuoja ir kai kuriuose Kaukazo regionuose.

„J. Prigožinas konfliktuoja beveik su visais, tai reiškia, kad priešų turi daugiau nei draugų. Todėl neatmesčiau, kad jis galėtų gintis naudodamas savo samdinių grupuotę „Vagner“, – kalbėjo M. Feiginas bei reziumavo, jog šis ir panašūs vidiniai konfliktai vyksta dėl Ukrainos fronte patiriamo pralaimėjimo.