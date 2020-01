Ši grupuotė „tikrai tebėra grėsmė“, teigė jis.

„Jie turi potencialo atgyti, jei pernelyg ilgai jų nespausime“, – pridūrė karininkas.

Generolas sakė nematantis grėsmės, kad IS gali greitai atsigauti.

„Tačiau kuo ilgiau nedarysime jiems spaudimo, tuo labiau augs ta grėsmė“, – teigė A. Grynkewichius.

Per Pentagono spaudos konferenciją jis kalbėjo, kad struktūrinis IS nusilpimas pasireiškia grupuotės negebėjimu pasinaudoti demonstracijomis Irake, per kurias nuo spalio žmonės reikalauja politinių reformų.

Daugiau kaip 460 protestuotojų žuvo, o demonstrantai pyksta, kad kaltinimai dėl smurto pareikšti vos keliems irakiečių saugumo pareigūnams.

Tarptautinės koalicijos sąjungininkai kelis pastaruosius mėnesius vertino džihadistų judėjimo, kurio kadaise įkurtas „kalifatas“ kontroliavo dalį Irako ir Sirijos teritorijų, pozicijas. IS „kalifatas“ žlugo pernai kovą po kelerius metus trukusių kovų su koalicijos palaikomomis pajėgomis.

Po to IS pasitraukė į pogrindį ir ėmėsi gerai parengtos partizaninės taktikos, ir toliau darančios žalą.

Koalicija norėjo išsiaiškinti, ar grupuotė „tebeturi kažkokios strateginės kantrybės, laukia galimybės, kurią gali išnaudoti, ar iš tikrųjų jie labiau atsidūrę ant žlugimo ribos ir stokoja galimybių ir pajėgumų“, kalbėjo A. Grynkewichius.

Jo tvirtinimu, protestai Irake padėjo koalicijai įvertinti, „kad iš tiesų ISIS (IS) labiau yra galimybių ir pajėgumų stygiaus, o ne strateginės kantrybės pusėje“.

Išaugusi įtampa tarp Vašingtono ir Teherano šį mėnesį prasiveržė Irako teritorijoje. JAV Bagdade nukovė įtakingą iraniečių generolą Qasemą Soleimani, o Teheranas atkeršijo Irake smogdamas karinėms bazėms, kuriose dislokuota JAV karių.

Įsiutintas JAV antskrydžio Irako parlamentas sausio 5-ąją priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama išsiųsti iš šalies užsienio pajėgas, įskaitant maždaug 5 200 amerikiečių karių, padedančių vietos kariams kovoti su džihadistais.

Nuo to laiko koalicijos kariai, regis, sumažino savo operacijų Irake apimtis, nors bendradarbiavimas su Irako kariuomene tęsiamas, sako keli šaltiniai JAV kariuomenėje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir irakiečių lyderis Barhamas Salehas trečiadienį susitikę Šveicarijos Davose sutarė dėl poreikio išsaugoti JAV karinį vaidmenį Irake, informavo Baltieji rūmai.

„Tai tikrai bus tam tikra vyriausybių diskusija, kai grįšime prie visiško tos partnerystės atkūrimo. Jie tikrai tuo suinteresuoti, mes irgi“, – teigė A. Grynkewichius.