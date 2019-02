Kaip nurodoma ką tik Simi Valio miesto (Kalifornija) tarybos išplatintame pranešime, netrukus bus pradėtas federalinis procesas, siekiant išrūpinti C. Coley 21 mln. dolerių (18,5 mln. eurų) dydžio išmoką, kaip kompensaciją už beveik keturis dešimtmečius trukusį kalinimą, pagrįstą klaidingomis išvadomis, prie kurių buvo prieita tiriant 1978 metais įvykdytas Rhondos Wicht ir ketverių metų jos sūnaus Donaldo žmogžudystes. 39-eri metai – kol kas ilgiausiais terminas per visą Kalifornijos teismų istoriją, po kurio atšaukiamas nagrinėjant bylą priimtas nuosprendis, rašo CNN.

„Vargu ar kokia nors suma pavyktų atlyginti tai, kas nutiko C. Coley, tačiau inicijuoti bylą yra teisingas žingsnis, kurį reikia žengti tiek C. Coley, teik visos bendruomenės labui“, – pareiškė miesto administracijos pirmininkas Ericas Levittas ir pridūrė, kad būsimas teismas pareikalaus nemažai išlaidų, tačiau jokios atsakomybės.

Klaidingai apkaltintiems ir nuteistiems asmenims dažnai prisieina ilgokai bylinėtis dėl jiems priklausančios kompensacijos, kadangi vietos valdžia paprastai kaltina ankstesnes administracijas ir įnirtingai ginčijasi dėl pinigų sumos, laikytinos adekvačia kaltei išpirkti.

Šįkart taip nebus. C. Coley atveju svarstymas vyks visais vyriausybės lygmenimis. Bylą atnaujino Simi Valio policijos departamentas. Palaikymo buvo sulaukta iš Ventūros apygardos prokuroro Gregory Totteno.

2017 metais tuometis gubernatorius panaikino karinio jūrų laivyno veteranui mestą kaltę, o pernai Kalifornijos kompensacijų svarstymo taryba skyrė beveik 2 mln. dolerių (1,8 mln. eurų) kompensaciją, t. y. po 140 dolerių (124 eurus) už kiekvieną neteisėtai už grotų praleistą dieną. Tikslus laikas, kurį C. Coley teko prabūti atskirtam nuo visuomenės, darbo ir artimųjų, – 13 991 diena. Po kelių mėnesių C. Coley pateikė federalinį ieškinį dėl pilietinių teisių pažeidimo. Dabar miestas skyrė dar keliais milijonais daugiau.

Miestas išmokės maždaug 4,9 mln. dolerių (4,3 mln. eurų). Likusią sumą sudarys draudimo ir kitų šaltinių išmokos.

Detektyvai klaidingai ištyrė bylą

2017 metų lapkričio mėnesį G. Totteno biuras paskelbė, kad prokuroras ir Simi Valio policijos departamento vadovas Davidas Livingstone‘as pritaria C. Coley malonės prašymui. Maždaug per 65 kilometrus nuo Los Andželo nutolusiame Simi Valyje dirbantys tyrėjai vienoje privačioje laboratorijoje aptiko tam tikrus biologinius mėginius, kuriuos pirmosios instancijos teismas nurodė sunaikinti po 1980 metų sausį C. Coley paskelbto kaltinamojo nuosprendžio.

„Ant pagrindinio įrodymo, kuriuo remiantis teisiamasis buvo pripažintas kaltu, kaip paaiškėjo, nėra jo DNR, tačiau yra kitų asmenų DNR“, – skelbiama pranešime.

Tyrimas, neapsiėjęs be liudininkų apklausų ir C. Coley bylos dosjė atkūrimo, naudojant jo šeimos narių ir kitų asmenų išsaugotus dokumentus, įtikino G. Totteną, kad įrodymai, tokie, kokie pateikti dabar, bus panaudoti kaip teisinis faktinio nekaltumo pagrindas.

2017 m. lapkričio 22 d. J. Brownas anuliavo C. Coley primestą kaltę ir pripažino jį laisvu žmogumi. Po savaitės Ventūros apygardos aukštesnysis teismas ne tik atšaukė C. Coley mestus kaltinimus, bet ir paskelbė jį nekaltu, vadinasi, suteikė galimybė kovoti dėl kompensacijos.

Skelbdamas apie kaltės anuliavimą J. Brownas užsiminė, kad 2015 metais valstijos paraiškų dėl lygtinio paleidimo svarstymo tarybai buvo pateikta užklausa išnagrinėti šį atvejį. Ne mažiau kaip trys teisėsaugos pareigūnai tada, esą, pareiškė, kad 1978 metais dirbęs detektyvas klaidingai ištyrė bylą.

J. Brownas taip pat paminėjo, kad, be kaltinimų žmogžudystėmis, jokių kitų įrašų apie nusikalstamą veiką C. Coley biografijoje nėra. Buvo užsiminta ir apie tai, kad kalėjime šis vyras elgėsi tiesiog pavyzdingai, uoliai užsiėmė religine praktika. Remiantis kompensacijų skyrimą svarstančios tarybos ataskaita, C. Coley yra įgijęs du mokslo laipsnius ir pradėjęs magistro studijas.

„Nuolankumas, su kuriuo C. Coley susitaikė su ganėtinai ilgu neteisėtu kalinimu, verčia stebėtis“, – konstatavo gubernatorius.

Nors šitoks potvarkis atkuria teisingumą C. Coley ir jo šeimos atžvilgiu, jis taip pat reiškia, kad Rhondos ir Donaldo Wichtų žudikas (-ai) nuo kalėjimo išsisuko. Policija sakė pernai puoselėjusi viltį, kad kaltę pavyks suversti Ausinės valstijos žudikui, tačiau atlikus DNR tyrimą paaiškėjo, kad spėjimai nepagrįsti.

Remiantis nacionalinio registro įrašais, 1978 m. lapkričio 11 d. Rh. Wicht ir jos sūnus buvo rasti negyvi. Donaldas buvo uždusintas, o Rh. Wicht – pasmaugta virve. Kažkas pasirūpino, kad nusikaltimo vieta atrodo kaip po įsilaužimo. Vėliau pavyko nustatyti, kad 24-erių metų Rh. Wicht dar buvo ir išžaginta.