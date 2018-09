Rugsėjo 13-14 dienomis Latvijoje vyks 14-asis neformalus Arajoloso grupės pasitarimas. Dalyvauti jame į Latviją atvyko Austrijos, Bulgarijos, Graikijos, Kroatijos, Estijos, Italijos, Maltos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos ir Vokietijos prezidentai. Ketvirtadienį 13 prezidentų susirinks Rundalės rūmuose, kur įvyks pirmoji darbo sesija, skirta diskusijai apie šiuolaikinius iššūkius saugumui ir šalių atsaką į juos. Susitikimas vyks Latvijai minint savo šimtmetį; ES vadovai galės aptarti Europos ateitį peržvelgdami praeities pamokas nuo 1918-ųjų, kai susikūrė kelios Europos valstybės, įskaitant Latviją. Vakare Latvijos prezidentas Raimondas Vėjuonis su žmona Iveta pasitarimo dalyviams surengs iškilmingą vakarienę. Penktadienį pasitarimo dalyviai susitiks Rygos pilyje, kur įvyks antroji darbo sesija „Europa iki ir po 100“, skirta Europos ateičiai ir piliečių vaidmeniui ją kuriant. 15 val. vietos laiku Rygos pilyje įvyks R. Vėjuonio, Maltos prezidentės Marie-Louise Coleiro Precos, Graikijos prezidento Prokopio Pavlopulo ir Portugalijos prezidento Marcelo Rebelo de Sousos spaudos konferencija. Arajoloso grupei priklauso Austrija, Bulgarija, Graikija, Kroatija, Estija, Italija, Latvija, Malta, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Suomija, Vengrija ir Vokietija. Tai tradicinis formatas neformalioms parlamentinių respublikų prezidentų, neatliekančių vykdomosios valdžios funkcijų, diskusijoms. Neformalius Europos šalių prezidentų debatus 2003 metais Arajoloso kaime Portugalijoje pradėjo tuometinis portugalų prezidentas Jorge Sampaio. Į šiuos susitikimus kviečiami prezidentai iš tų šalių, kurių konstitucijose numatyti maždaug vienodi jų įgaliojimai. Neformalūs debatai būna skirti svarbiems ES ir tarptautinės politikos klausimams.

