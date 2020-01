11 mln. gyventojų turintis miestas izoliuojamas: atšaukiami skrydžiai, stabdomas viešasis transportas

Ketvirtadienį saugumo pajėgos saugojo įėjimus į Uhano traukinių stotį, o mieste susidarė automobilių spūstys, nes nemažai žmonių panoro išvažiuoti, valdžios pareigūnams nusprendus uždaryti 11 mln. gyventojų turintį miestą, kad neplistų naujas mirtinas virusas.

Į traukinių stotį žmonės plūdo iki paskutinės minutės, tačiau buvo įleidžiami tik bilietus į paskutiniuosius traukinius įsigiję asmenys. Beveik visi gyventojai dėvėjo kaukes.

Policininkams, greitojo reagavimo būrio pareigūnams ir sukarintų pajėgų nariams išsidėsčius prie Uhano traukinių stoties, 10 val. įėjimai buvo užtverti metaliniais barjerais, o bejėgiai žmonės malėsi priekyje.

Bilietus į vėlesnius traukinius užsisakę asmenys negalėjo patekti į stotį. Kai kurie iš jų skundėsi, kad nebuvo įspėti apie terminą ir neturi kur eiti.

„Tie, kurie ignoruos įspėjimą, bus baudžiami pagal galiojančius įstatymus ir reglamentus“, – buvo nurodyta pranešime.

Ketvirtadienį iš miesto nusidriekė ilga automobilių virtinė.

#WuhanSARS #SARSvirus

The government already block all the way out from Wuhan, China https://t.co/RvE0fW4dkK