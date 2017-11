Kremliaus ruporai vilniečius baugina: jūs net nežinote, kas jus vežioja sostinės gatvėmis

Vilniuje 3G maršruto autobusu piko metu neva jau kurį laiką važinėjosi 37 metų ukrainietis Valerijus Jagello, kuris iš nieko neįtariančių keleivių rinko pinigus. Leidimo dirbti šalyje ir vairuotojo teisių neturintis Ukrainos pilietis su turistine viza į Lietuvą iš Nikolajevo miesto esą atvyko praėjusių metų vasarį.

Iš bendrovės „Busos Nuoma“ lizingu už mėnesinę 350 eurų įmoką neva įsigijęs senutėlį 1994 metų autobusą Volvo B10M V. Jagello netgi buvo prijungęs elektroninę atsiskaitymo už bilietus sistemą prie savo asmeninės sąskaitos banke.

Galiausiai ukrainietis esą buvo „išrištas“ vienoje degalinėje, esančioje Eišiškių plente. Degalinės darbuotojui įtarimą esą sukėlė tai, jog vairuotojas nepageidavo sąskaitos faktūros ir nepateikė Vilniaus viešojo transporto vairuotojų naudojamų specialių kortelių. Būtent tuomet „Keleivių kontrolės“ atstovai esą surengė įspūdingą sulaikymo operaciją

Iki tariamos operacijos šis „nelegalas“ esą susižėrė nemenką sumą pinigų – vien grynaisiais pas jį aptikti 2455 eurai. „Nelegalo“ teigimu, tai esą yra vienos dienos uždarbis. Ir žinoma, visą „nelegalo“ ukrainiečio aferą esą patvirtino UAB „Vilniaus viešasis transportas“, kurio siūlomas paslaugas ir net logotipus neva kopijavo V. Jagello, atstovai.

Būtent tokią istoriją šiomis dienomis platina du Lietuvoje veikiantys ir Kremliaus propagandą nuolat platinantys portalai baltnews.lt bei „Obzor“.

Ironiška, jog pirmasis portalas rėmėsi antruoju, o „Obzor“ visą istoriją nupylė iš populiaraus, laisvalaikio tinklaraščio „Japlakal“, kur turinį, dažnai nesiremdami jokiais šaltiniais kuria anoniminiai vartotojai. Būtent taip nutiko ir šį sykį, o visa istorija apie nelegaliai dirbusį atvykėlį iš Ukrainos tėra grynas pramanas.

Iš piršto laužti pramanai

Tai DELFI patvirtino ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ komunikacijos vadovė Rasa Norkienė. Ji tikino, kad nei apie minėtą įvykį, nei apie V. Jagello bendrovės darbuotojai nėra girdėję.

„Minėti du „Volvo“ autobusai buvo nurašyti dar 2007 metais – jie buvo parduoti aukcione ir skirti metalo laužui. Kaip ir ar iš viso tie autobusai atsidūrė pas tą žmogų – dievai žino. Bet nesąmonė tai, kad tokie autobusai galėtų važinėti, kaip mūsų, juk jie labai skiriasi, net juokinga.

Bet kokiu atveju visuose autobusuose įmontuota elektroninė bilieto sistema, ji veikia beveik dešimt metų, tad kaip jis gali užsidirbti pinigus? Nelogiška. O jei pardavinėja bilietėlius – kad ir iš kur jis juos galėtų gauti, tai pajamos už juos labai menkos, jos nepadengtų net degalų kainos. O ir degalus autobusų vairuotojai pilasi autobusų parko kolonėlėse“, – sakė R. Norkienė.

Bet net ir pats istorijos tekstas gali sukelti įtarimą bet kuriam rusų kalbą mokančiam akylesniam vilniečiui. Pavyzdžiui, tekstą galimai rašė lietuvių kalbos subtilybių galimai neišmanantis asmuo, mat tokios bendrovės, kaip „Vilniaus Transporto“ ar juo labiau „Busos Nuoma“ tiesiog neegzistuoja.

O tai, kad specialią nelegalo sulaikymo operaciją vykdė paprastai be bilietėlių važiuojančius „zuikius“, o ne vairuotojus gaudantys „Keleivių kontrolės“ darbuotojai, taip pat gali skambėti keistai.

„Armonika“ vietinių rusų paprastai vadinami specialūs sujungti autobusai tekste vadinami būtent formaliu pavadinimu, o tai, kad elektroninių bilietėlių sistema neva buvo tiesiogiai prijungta prie „ukrainiečio“ asmeninės sąskaitos, specialistų teigimu, taip pat skamba, lyg iš fantastikos srities.

Tiesa, akivaizdu, jog tokios detalės, kaip autobuso numeris, maršrutas rodo, kad teksto kūrėjai bent šiek tiek pasivargino suteikti istorijai autentiškumo.

Be to, istorija išleista praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai DELFI paskelbė apie kitą, kiek panašų, tačiau tikrą atvejį, kai dvidešimtmetis vilnietis be jokių kliūčių pateko į transporto žiede stovėjusį „Vilniaus viešajam transportui“ priklausantį autobusą ir kuo ramiausiai važinėjosi sostinės gatvėmis. Tąsyk jaunuolis per devynis mėnesius buvo pagrobęs tris maršrutinius autobusus.

Kita vertus, šį sykį išryškinta ne tiek pati istorija, kiek akcentas, jog Vilniuje gyventojus apgaudinėjo nelegaliai dirbantis migrantas. Ir ne iš bet kur, o iš draugiškos Lietuvai Ukrainos.

„Tokia dezinformacijos grandinė tik parodo glaudų bendradarbiavimą tarp „Baltnews“ ir „Obzor“ . Jie jau bandė diskredituoti ukrainiečius Lietuvoje, bet tik toliau gadina savo reputaciją“, - DELFI sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojas Nerijus Maliukevičius, kuris daugiau nei dešimtmetį nagrinėja informacinius karus.