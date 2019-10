Ką ir kodėl parade parodė Kinija: karinės galios naujovės, kurių žinutė – labai aiški

Nuo senovės rengiami kariniai paradai pirmiausiai skirti siekiant pademonstruoti valstybės karinę galią savo gyventojams, siekiant juos sutelkti, padrąsinti, įkvėpti, o kartu ir įspėti galimus priešininkus, rodant savo pajėgumus.

Bet žinutės gali skirtis. Nepaisant kartais pasirodančių teiginių, kad toks būdas yra atgyvena ir demonstruojamas nebent autoritarinėse valstybėse, jie vienokia ar kitokia forma rengiami daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, kur pernai lapkritį po ilgos pertraukos surengtas karinis paradas.

„Nuo seniausių laikų drausminga karių rikiuotė yra ir tinkamo karinio pasirengimo simbolis. Tai galioja ir XXI amžiuje – mūšio lauke kariniai daliniai taip pat privalo veikti darniai, kovos veiksmų sinchronizacijai yra skiriamas didžiulis dėmesys. Vieninga ir tvarkinga rikiuotė atspindi kariuomenės gebėjimą tinkamai veikti ir mūšio lauke“, – pernai sakė tuometinis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų, o dabar ir šalies kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys.

Vis dėlto ne paslaptis, kad darnios rikiuotės pompastika, sustyguotų veiksmų spektaklis labiausiai mėgiamas Rytuose, kur žodis „disciplina“ nepalieka erdvės dviprasmybėms ir kitoms interpretacijoms.

Tiesa, prieš 1949 metų spalio 1-ąją Pekine paskelbus Kinijos Liaudies respublikos įkūrimą, iškart surengtas pirmasis karinis paradas nebuvo ypatingai darnus ar įspūdingas – trofėjinė technika, gedimai, nevienodos uniformos šalyje, kurioje dar vyko pilietinis karas.

Praėjus 70 metų Kinija šią ir kitas pamokas, regis, išmoko ir šią spalio 1-ąją pademonstravo ne tik įspūdingą spektaklį, vaizdžiai rodantį augančią šalies ekonominę bei karinę galias, bet ir pasiuntė aiškias žinutes galimiems varžovams.

Parodė tai, kas pagaminta Kinijoje

Kinijos oficiozas, leidžiantis straipsnius anglų kalba „Global times“, suprantama, daug dėmesio skyrė svarbiausiam metų renginiui.

Kitaip, nei, pavyzdžiui, Rusijoje, kur kasmetiniai gegužės 9-osios, vadinamosios Pergalės dienos paradai lydimi ilgesingų padūsavimų apie praeities galybę, savigyra apie „analogų pasaulyje neturinčią techniką“ bei grūmojimais įsivaizduojamiems priešams, Kinijos valdžia ir jos kontroliuojama žiniasklaida demonstravo susilaikymą.

Tekstuose ir antraštėse apie karinį paradą dominavo „taikios intencijos“, „pasaulinė taika“, „stabilumas“, „nėra būtinybės pernelyg jautriai reaguoti“ ir panašūs išsireiškimai.

Kita vertus, Kinija, regis, perėmė Rusijoje, o anksčiau Sovietų sąjungoje ir kitose autoritarinėse šalyse dar Šaltojo karo laikais galiojusią tradiciją parade pademonstruoti iki tol kruopščiai slėptus ginkluotės ir karinės technikos pasiekimus.

Tad nenuostabu, jog Vakarų žiniasklaidos ir apžvalgininkų dėmesys pirmiausiai krypo ne tiek į paties parado blizgesį bei dydį – 15 tūkst. karių, 580 karinės technikos ir įrangos vienetų, kiek į išsiskyrusias naujoves bei didžiausius, išskirtinius, ilgai lauktus egzempliorius.

Reuters photographers (Thomas Peter/Jason Lee) got some real nice high-res shots from the parade yesterday. #China70 pic.twitter.com/eoVsOF2DHa