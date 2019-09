Branduolinis incidentas Rusijoje – tik pradžia: kodėl Trumpas ir Putinas ėmė matuotis raketomis

Tragedija įvyko praėjus vos 2 dienoms nuo pratybų pradžios. Po pirmojo sprogimo nuaidėjo antrasis, 250 kartų galingesnis. Norvegų seismografų teigimu, jis prilygo 4,2 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimui ir buvo užfiksuotas net Aliaskoje, už tūkstančių kilometrų.

Kas sukėlė tokius virpesius? Tikrai ne ugnikalnis ar kita gamtinė anomalija – tai žmonių sukurtas incidentas, kaip tyčia užfiksuotas ten, kur vyko Rusijos laivyno pratybos. Ar sprogo branduolinis reaktorius? Ar nukentėjo žmonės? Dauguma klausimų – be atsakymų, mat Kremlius atsitvėrė tylos siena.

Senos tragedijos aidas – sutapimas?

Aukščiau aprašytas epizodas – ne iš 2019-ųjų rugpjūčio 8-osios Nionoksos raketų bandymų poligone prie Baltosios jūros, o, tragiškai sutapus aplinkybėms, – senesnės ir liūdnos tragedijos aidas iš 2000 metų rugpjūčio 12-osios, kai per nesėkmingą ginkluotės bandymą į Barenco jūros dugną nugarmėjo dviejų sprogimų sudrebintas Rusijos laivyno pažiba – „Oskar II“ klasės povandeninis laivas „Kursk“.

Nors Kremlius turėjo galimybių, ypač pasitelkus Vakarus, išgelbėti dalį įgulos narių, pagalbos buvo išdidžiai atsisakyta, o nelaimę iš pradžių bandyta slėpti.

Murmanske jau sklido gandai, bet praėjus 2 paroms Kremlius pripažino tik tiek, kad laivą „Kursk“ ištiko „nedidelės techninės bėdos“.

Praėjus net 5 paroms nuo sprogimo pagaliau oficialiai paprašyta pagalbos, bet jau buvo per vėlu: paskendusio „Kursk“ liuką rugpjūčio 17-ąją atvėrę norvegų narai turėjo konstatuoti, kad visa 118 žmonių įgula žuvo, nors kelios dešimtys jų buvo išgyvenę sprogimus ir laukė pagalbos.

Dar po 5 dienų su žuvusiųjų artimaisiais susitiko tuomet pirmuosius mėnesius oficialiai prezidento pareigas ėjęs Vladimiras Putinas.

Kelias valandas įaudrintų ir verkiančių žmonių klausimų bei kaltinimų laviną V. Putinas atlaikė tyloje, o vėliau garsiai kaltino ne aplaidžius kariškius, bet žiniasklaidą. Net rusų kariškių komisijai patvirtinus, jog incidentą sukėlė netinkamai prižiūrėta torpeda, Rusijoje iki šiol sklando oficialios žiniasklaidos platinamos sąmokslo teorijos, esą tragediją sukėlė amerikiečiai.

Praėjus 19 metų nuo laivo „Kursk“ katastrofos istorija iš dalies kartojasi: V. Putinas vis dar ten pat, Kremliuje, ir užsmaugęs bet kokią opoziciją politikoje ar žiniasklaidoje valdo Rusiją geležiniu kumščiu. Bet ir vėl nutikus tragedijai jis kol kas tyli.

Iki šiol tiksliai neaišku, kas iš tikrųjų nutiko rugpjūčio 8-ąją Nionoksos raketų bandymų poligone, – jau sukurtos, o gal naujos raketos ar jos komponentų bandymai?

Oficialūs Rusijos pareigūnų pareiškimai apie „branduolinio pobūdžio incidentą“ bei „radioaktyviųjų izotopų energijos šaltinio sprogimą“ patiems rusams primena 2000-ųjų ar net 1986-ųjų Černobylio tragedijas, kai tiesa buvo slepiama, informacija – iškraipoma, ja manipuliuojama, stengiantis už sistemines problemas kaltę suversti iešmininkams bei apipinti sąmokslo teorijomis.

Ne pirma Rusijos nesėkmė

Vakarų šalys atidžiai stebėjo tai, kas rugpjūčio 8-ąją įvyko Nionoksoje ir po to. Vienas pirmųjų oficialiai į incidentą sureagavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, jį kritikai jau ne vienus metus įtarinėja įvairiausiais ryšiais su Kremliumi. D. Trumpas liko ištikimas savo prieštaringai vertinamam stiliui.

„Jungtinės Valstijos daug sužinojo iš nepavykusios raketos sprogimo Rusijoje. Mes turime panašių, bet pažangesnių technologijų. Rusijos „Skyfall“ sprogimas privertė žmones nerimauti dėl oro [užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis] aplink tą kompleksą ir daug toliau. Negerai!“ – savo „Twitter“ žinutėje rašė D. Trumpas. Jo pasisakyme gali glūdėti kelios reikšmingos žinutės.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!