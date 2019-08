Daugiau nei dešimtmetį Niujorke, J. Meko rezidencijoje kūręs kūrėjas DELFI teigė, kad maždaug prieš dešimtmetį jo darbai kartu su J. Meko turėjo būti pargabenti į Lietuvą, tačiau ėmė ir prapuolė.

Dailininkas teigė, kad reportažuose žiniasklaidoje pamatė visą dėžę savo darbų. Beje, tarp darbų buvo ir didelio skersmens paveikslas.

„Iš Antologijos, kur mano dirbtuvės buvo, viską reikėjo pervežti į Lietuvą, – kalbėjo menininkas. – Bet kažkaip iš to seno pastato, kur anksčiau buvo, kraustėsi ir, matyt, pas Artūrą viską ir rado. Čia ilga istorija: vienas direktorius keitėsi, kitas. Ieškojau darbų, bet paskui nustojau. Reikėjo jų parodai.“

E. Varkulevičius-Varkalis pasakojo, kad filmus pats parsivežė, o kitus darbus paliko pervežti kartu su J. Meko. „Jonas prikrovė visokių žurnalų ir knygų, ir mano ten buvo visokių piešinių, – teigė E. Varkulevičius-Varkalis, pridurdamas, kad daiktai turėjo pasiekti Jono Meko meno fondą. – Ten jie ir buvo, bet aš niekaip negalėjau prieiti prie jų. Tai nežinojo kur, tai kas, keitėsi valdžios.“

Dailininkas pasakoja, kad ne tik jis, bet ir jo kolegos pažino pradingusius jo darbus.

Daiktai buvo saugomi Zuokų namuose. Ir nors A. Zuokienė, daiktus perdavusi savivaldybės žinion, teigė, kad darbai šeimai tikrai nepriklauso, pats A. Zuokas, kaip teigia menininkas, susisiekė su juo iš karto po daiktų perdavimo ir patvirtino, kad daiktus dailininkas susigrąžins. „Sakė susitarsime, kad atveš man tuos darbus“, – kalbėjo E. Varkulevičius-Varkalis.

Dailininkas svarsto, kad Zuokų namuose kūriniai atsidūrė tik dėl to, kad kažkur reikėjo juos sandėliuoti.

E. Varkulevičius-Varkalis teigia, kad tų darbų per dešimtmetį jam taip ir neprireikė, nes neorganizavo parodų, tad ir nejautė nuostolio, esą žinojo, kad vis tiek atsiras.

E. Varkulevičiaus-Varkalio žiniomis, J. Mekas savo kūrybą siuntė į Lietuvą savo vardo muziejui, o tuo metu kaip tik reikėjo iškraustyti ir rūsį, kuriame buvo ir jo darbai.

„Svarbu, kad yra. Žinojau, kad kažkur yra“, – kalbėjo menininkas.

DELFI primena, kad trečiadienį iš Zuokų šeimos namų buvo išgabenti du autobusiukai meno kūrinių, galimai priklausančių Jonui Mekui. Visi rasti daiktai perduoti savivaldybės žinion. Į savivaldybę kreipėsi daiktus radusi A. Zuoko žmona Agnė.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo. Tai, anot jos, gali būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.

„Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirkta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

Į klausimą, ar A. Zuokas informuotas apie daiktų iškraustymą, ji atsakė pajuokaudama, kad, matyt, informuotas, jei ir žiniasklaida yra jos namų kieme. Savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis teigė, kad turtas kaip bešeimininkis bus nuvežtas į savivaldybę ir ten laikomas kol bus išsiaiškinta, kas yra viduje.

Viešosios įstaigos „Jono Meko fondas“ direktorius Edgaras Stanišauskas tikina, kad Zuokų namuose rasti daiktai, nors ir susiję su J. Meku, yra mažaverčiai. Pasirodo, politiko namuose sandėliuojami jie buvo jau maždaug penkerius metus.

„Tose dėžėse – ne kūriniai, o knygos, plakatai, eskizai, projektorius, priklausantis J. Meko fondui. Jį atsisiuntėme gal prieš devynerius metus, norėjome kurti J. Meko kino centrą. Ten nėra kolekcinių darbų, dirbinių, meno kūrinių“, – nurodė jis.

A. Zuokas savo poziciją paaiškino „Facebook“ tinkle. Jis teigia: „kuo skubiau gražinkite į vietą, kas ne jums priklauso“.

„LT vyksta fluxus performansas. Ir, matau, turiu pareigą paaiškinti. Mielai, tai darau, nors ir esu ne Lietuvoje, – „Facebook“ tinkle teigė A. Zuokas. – Vilniaus miesto savivaldybėje ne visi turi minimalų kultūrinį išsilavinimą bei teisines žinias, bet būtent tokie ir tinka fluxus gatvės pokštams. Pirma: R. Šimašius ir AD (administracijos – DELFI) direktorius neskira Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos „Jono Meko vizualinių menų centro“ (JMVMC) nuo privačios VŠĮ „Jono Meko fondas“ (JMF). Todėl iš Užupio g. 30 paimtos dėžės, kuriose ne meno kūriniai, o knygos bei žurnalai apie kiną ir ir jo istoriją priklauso būten Jono Meko fondui. Kaip ir kiti artefaktai iš Fluxus ministerijų Vilniuje ir Kaune laikotarpio.“

A. Zuokas taip pat kreipėsi ir į savo žmoną, su kuria šiuo metu skiriasi: „Sveikinimai Agnei, kuri savo gimtadienio proga surengė puikų fluxus performansą. Ir sandėliuko nereikėjo pačiai valyti, tai padarė Vilniaus miesto savivaldybė. Gaila, jie fluxus pokšto, atrodo, nesuprato“.

Daiktai, rasti Zuokų namuose: