Už jo pateiktą įstatymų pakeitimų paketą balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo 34, susilaikė 22 parlamentarai. Projekto nepalaikė ne tik opozicija, bet ir dalis valdančiųjų. „Nebeateisiu su šiais projektais į šį Seimą, nes nematau prasmės“, – po balsavimo pareiškė A. Veryga. „Labai liūdna, seniai tos reformos reikia, bent jau valdymą sutvarkyti ligoninių, skaidrumo įnešti“, – Seimo balsavimą įvertino ministras. Jo teiktomis įstatymų pataisomis siūlyta keisti sveikatos priežiūros įstaigų valdymą, plėsti jų steigėjų galimybes, įvesti kadencijas ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus įstaigų vadovams, įkurti regionines tarybas bei optimizuoti Sveikatos apsaugomis ministerijai pavaldžias įstaigas – dalį panaikinant, dalį sujungiant. Pagal projektą, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams būtų uždrausta pareigas eiti ilgiau nei dvi kadencijas. Taip pat siūlyta įkurti naujus patariamuosius sveikatos paslaugų politikos formavimo organus –sveikatinimo veiklos paslaugų valdymo regionines tarybas. Jas būtų sudarę merai, savivaldybių gydytojai, su sveikata susijusių asociacijų, verslo ir socialinių partnerių atstovų. Pasak A. Verygos, šių tarybų pagrindinė funkcija būtų buvusi teikti ministerijai siūlymus dėl regioninio sveikatos paslaugų planavimo. Socialdemokratas Juozas Olekas stebėjosi, kodėl ministerija nori turėti galimybę būti steigėja daugiau kaip 60 gydymo įstaigų, kurios dabar priklauso savivaldybėms. „Ar galite pasakyti kokią nors Vakarų demokratijos valstybę, kur ministerija yra tiek įstaigų steigėja?“ – klausė jis. Dalis parlamentarų įžvelgė, kad minėti pakeitimai atvers galimybę naikinti rajonų ligonines. A. Veryga savo ruožtu pabrėžė, kad siūlytuose įstatymų pakeitimuose to nenumatyta. „Šitais sprendimas nėra formuojamas ligoninių tinklas. Su tinklo formavimo pasiūlymais ateisime vėliau, nes dabar tam netinkamas metas“, – sakė ministras. Viename iš projektų, siūlyta iš įstatymo išbraukti ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą. Tai būtų leidę lengviau Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti šių įstaigų pertvarkos – sujungimo ar panaikinimo – planą. Taip pat teiktas projektas iš Bibliotekų įstatymo išbraukti Medicinos biblioteką. Pagal SAM planą, biblioteka turėtų būti likviduojama. Prieš šį siūlymą iš Seimo tribūnos leista pasisakyti signatarui Zigmui Vaišvilai. Tuo metu „valstietė“ Agnė Širinskienė teigė, kad Z. Vaišvilos žmona dirba šioje bibliotekoje, todėl jo pasisakymas atrodytų keistai. „Susidaro įspūdis, kad vyras ateina ginti žmonos darbo vietos“, – teigė ji. Daugelį šeštadienį sveikatos apsaugos ministro teiktų pasiūlymų pernai birželį Seimas buvo priėmęs, bet tuomet prezidentė kai kurias nuostatas, susijusias su ligoninių tinklo formavimu, vetavo. Šeštadienį teiktuose projektuose apie tinklo formavimą išvis nekalbėta.

