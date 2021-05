Žinia apie rengiamą LGBTQ+ paradą sukrėtė Kauno puritonus

Gėjų simboliką pasisavino neoliberalai ?



Paraišką leidimui gauti pateikusios kairuoliškos Gegužės 1-osios profsąjungos lyderis Jurgis Valiukevičius tikino, kad eisena žygiuos Kaune centru, Laisvės alėja, joje galėtų dalyvauti virš 3 tūkst. žmonių.

Pasak J. Valiukevičiaus, šios akcijos tikslas – atkreipti dėmesį į socialines problemas, tokias, kaip diskriminacija, žmonių išnaudojimas, nelygiateisiškumas. Kaune organizuojama akcija turėtų tapti atsvara sostinėje rengiamam tradiciniam „Baltic Pride“, kuris, J. Valiukevičiaus teigimu, pastaruoju metu plačiai išnaudojamas neoliberalizmo idėjų sklaidai.

Todėl, J. Valiukevičiaus įsitikinimu, „Kaunas Pride“ atkreips dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria eiliniai žmonės. Beje, akcijoje turėtų dalyvauti ne tik seksualinių mažumų atstovai, bet ir nemažai visuomenių organizacijų.

Nors leidimas rengti eitynes dar nėra išduotas, Kauno gatvėse sutikti žmonės jau turi savo požiūrį į dar tik organizuojamą akciją, kurios šūkis „Mes esame visur“.

LGBT vėliava Shutterstock

Tikroji problema ne gėjai, bet pikti homofobai ?

„Tikrai nieko bloga, kad bus surengtos mažumų eitynės. Šie žmonės yra mūsų visuomenės dalis, deja, jie susiduria su savomis problemomis ir turi teisę apie jas kalbėti. O didžiausia problema – visuomenės netolerancija, nesugebėjimas susitaikyti su tuo, kad mes visi esame savaip unikalūs ir skirtingi.

Ilgą laiką studijavau užsienyje, ten visai kitoks požiūris į „kitokius“ žmones. Pirmiausia vertina asmenybę, apie lytinę orientaciją ar religinius įsitikinimus visai nepriimta klausinėti. Pas mus visuomenė dar labai homofobiška, gal čia suveikia archajiškos bendruomenės savisaugos instinktas, kai nenorima priimti „kitokių“ žmonių? Taip gimsta mitai apie vaikus grobiančius gėjus ir kitos demonizuojančios nesąmones. Panašiai kaip ir su antisemitizmu – nekenčia žydų, nors gyvenime tikriausiai nei vieno jų nėra sutikę, juo labiau gyvai – bendravę“, – sakė viename Kauno universitetų mokslinį darbą dirbantis jaunas kaunietis.

Panašią poziciją išsakė ir grupelė abiturientų. Jų manymu, reikėtų plačiau žvelgti į mus supančius žmonės, atsikratyti baimių. Pasak moksleivių, tik taip pavyks visiems taikiai sugyventi.

„Aš pati į „Kaunas Pride“ ko gero neičiau, tiesiog nenoriu sukelti problemų tėvams, nes jų draugų ratas gana priešiškai į tai žiūri. Bet pačią idėją palaikau, tiek gėjai, tiek lesbietės yra tokie patys žmonės. Visi turi teisę gyventi ir mylėti“, – sakė mokyklą bebaigianti kaunietė.

Du jos bendramoksliai sakė pakraupę nuo socialiniuose tinkluose užvirusių diskusijų ir neapykantos lavinos.

„Visokių žmonių į eterį išlindo, jau antimitingą organizuoja, kiaušiniais nori eiseną apmėtyti. Gaila, kad pas mus mieste tiek piktų „budulių“. Ir ne tik gatvės „marozų“, bet žmonių, kurie į juos visai nepanašūs. Taip ir norisi jiems pamojuoti vaivorykštės vėliava, „patrolinti“, kad dar labiau apsiputotų. Žiauriai gaila, kad visu tuo labai naudojasi politikai, gąsdina senus žmones, prašo balsuoti“, – kalbėjo abiturientai.

Siūlo sekti Rusija: leisti žygiuoti ne miesto centre, o miške

Jeigu jaunesni kauniečiai į rengiamą „Kaunas Pride“ žvelgia tolerantiškai, tačiau vyresni respondentai išsakė kiek kitokį požiūrį.

„Nelabai suvokiu, kodėl reikia viešai demonstruoti savo lytinę orientaciją. Man asmeniškai gėjai nekliudo, tačiau kai jie ima reklamuoti savo gyvenimo būdą, to jau per daug. Paskui patys rėkia, kad juos skriaudžia, negražiai vadina.

Pas mus kolektyve daug žmonių, gal ir gėjų ten yra, bet niekas savo orientacijos į viešumą nekelia. Tegul jie gyvena sau laimingai, tai jų asmeninis reikalas. Bet eiti į gatves ir rėkti, kad esu gėjus, dėl to mane mylėkite, duokite man daugiau teisių – to jau per daug“, – sakė pusamžis kaunietis.

Kitas pašnekovas išsakė kur kas radikalesnę poziciją, apeliuodamas į istorinį Kauno lietuviškumą seksualinių mažumų eitynes siūlė surengti ne miesto centre, bet miške.

„Kaunas visada buvo patriotiškas lietuvių miestas ir jokių „žydruolių“ paradų čia nebuvo ir nebus. Tik pagalvokite, ko jie užsimanė – rugsėjį nori per Laisvės alėją žygiuoti, kad visi vaikai, moksleiviai juos matytų.

Labai gerai Rusijoje daroma. Žygiuoti leidžiama kur nors miesto pakraštyje. Tai mūsų savivaldybė galėtų jiems leidimą duoti eisenai Kleboniškio miške. Ten geri takeliai, pasivaikščiotų, parėkautų. Bet jie su tuo nesutiks, jiems reikia provokuoti žmones, nori, kad juos visi matytų. Nes tikrasis tikslas – skleisti tą gėjų propagandą. Nebus pas mus Kaune jokių iškrypėlių festivalių“, – sakė kitas pašnekovas.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Paradai ne tik Vilniuje ir Kaune, bet ir visuose miestuose ?

„Tai pasityčiojimas iš visuomenės. Vos tik baigėsi maršas už tradicines vertybes, už šeimas, jie nori savo paradą Kaune padaryti. Juk tai akivaizdi provokacija“, – kalbėjo sutikta kaunietė.

Moteris sakė, kad didžiausia nūdienos blogybė – Lietuvai brukama „europinė kultūra“, kuri yra ne kas kita, kaip tik „genderizmo propaganda“.

„Einama link to, kad vaikai patys galėtų nuspręsti, kokią lytį pasirinkti. Įsivaizduojate, kas čia bus? Man tai sunku suvokti, kur eina visuomenė. Per tokius paradus yra brukama propaganda, jau norima ir homoseksualų santuokas tas jų šeimas įteisinti, kad jie galėtų įsivaikinti vaikus ir juos auginti. Jau Vilniaus jiems neužtenka, dar vieną paradą nori Kaune organizuoti. Tai gal paskui kiekviename mieste bus po tokį paradą?“, – svarstė pašnekovė.

Priminus, jog organizuojamos akcijos tikslas – atkreipti dėmesį į socialines problemas, su kuriomis susiduria ne tik seksualinių mažumų atstovai, moteris piktinosi, kad selektyviai ribojama žodžio laisvė. Esą vieniems leidžiama kalbėti ką nori, o kitų saviraiškos laisvė suvaržyta.

„Pabandyk ką nors prieš gėjus arba prieš skiepus parašyti „Facebook'e“ – tuojau užblokuos. Ir „Šeimos maršo“ pagrindinę grupę uždarė. Dabar blokuoja viską, kas eina prieš genderizmą, žiniasklaida jau seniai nupirkta ir tik varo propagandą“, – piktinosi kaunietė.