Ženklai, kad sprogdinti Kachovkos užtvanką buvo ruoštasi iš anksto: tai – ne siurprizas

Kachovkos hidroelektrinė – kokia jos svarba ir kuo ji reikšminga kalbant apie vandens tiekimą?

„Prie Dnipro yra šešios elektrinės, Kachovkos – paskutinė, kaip sakant, pati šeštoji. Vandens saugykloje sukauptas vandens tūris reikalingas ne tik žemės ūkio kultūroms laistyti, vanduo iš to rezervuaro tiekiamas ir į Krymą, ir dar Zaporižės atominėms elektrinėms aušinti“, – aiškina R. Šadzevičius.

Pašnekovo teigimu, šios užtvankos slėgio aukštis buvo 16,5 metro.

„Svarbus dalykas žinoti, kad jeigu 16,5 metro užtvanką pralauži, tai tokia banga turėtų į žemę pasileisti. Kadangi buvo susprogdinta 11 iš 28 uždorių, tai ta versija, kad prasilaužė natūraliai, man mažai tikėtina. Kad taip pratrūktų 11 iš 28 – jokių šansų“, – teigia jis.

„16,5 – tai maksimalus slėgio aukštis. Tai čia jis puikiai naudojamas, o kas būtų, jei nukristų? Pavyzdžiui, jei vandens lygis nukrenta iki 14,5, jau potencialiai prarandama 14 procentų Ukrainos kviečių eksporto dėl galimų drėkinimo problemų Zaporižės, Petrovsko ir Chersono rajonuose. Jeigu vandens lygis nukrenta žemiau kaip 14 metrų, daugiau negu 200 000 gretimų gyvenviečių gyventojų lieka be geriamojo vandens. Kai jau nukrenta žemiau negu 13,2 metro, kyla branduolinės nelaimės grėsmė – gali būti nutrauktas Zaporižės reaktorių aušinimas. Jeigu dar labiau nukrenta, tai jau apie milijonas lieka be geriamojo vandens tiekimo ir [ištinka] masinis žuvų, paukščių ir faunos maras“, – aiškina R. Šadzevičius.

A satellite image shows a close-up view of Nova Kakhovka dam and hydroelectric power facility, Ukraine, in this picture obtained by Reuters on June 6, 2023. Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE LOGO. REFILE - CLARIFYING INFORMATION

Anot jo, socialiniuose tinkluose jau galima pamatyti vaizdų, kaip žuvys iš nusekusio rezervuaro duodasi dumble.

Girdime, kad iš dešinės Dnipro pusės masiškai evakuojami žmonės. Koks šiuo metu yra evakavimo mastas?

„Tikslius skaičius dabar sunku pasakyti, nes mes nekoordinuojame humanitarinio atsako Ukrainoje. Tuo užsiima Jungtinių Tautų organizacijos, padėdamos Vyriausybei, be to, veiksmus koordinuoja tokia organizacija Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras OCHA. Jų ataskaitoje man teko pamatyti, kad kalbama apie tai, jog šiuo metu apie 37 miestai ir kaimai yra arba visiškai, arba dalinai užtvindyti, bet tai ataskaita vakar dienos, ji 14 valandų senumo. Grėsmė, iš tikrųjų, yra – be vandens gali likti apie 700 tūkstančių žmonių“, – teigia Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros atstovė R. Kuleš.

Anot pašnekovės, humanitarinė situacija apylinkėse šiuo metu labai sudėtinga. Žmonės nukreipiami į saugesnius kraštus, bandoma organizuoti vaikų užimtumą ir visapusišką pagalbą.

„Mūsų organizacija teikia higienos priemones, lovas ir patalynę tuose labiau laikinuose tranzito centruose. Bet šiaip žmonėms teikiama ir higieninė pagalba, ir nedidelė finansinė parama“, – pasakoja ji.

„Ir taip Ukrainoje situacija buvo sudėtinga, bet šita katastrofa dar labiau pagilina ukrainiečių kančias“, – priduria moteris.

Kada vandens lygis nustos kilti?

„Naujojoje Kachovkoje vandens lygis jau nustojo kilti, pagal prognozes, jis turėjo kilti maždaug tris paras. Kadangi Kachovkoj jau nustojo, tai, tikėtina, taip bus ir toliau“, – teigia R. Šadzevičius.

Kai vandens lygis pakyla, kaip ir kokiu greičiu jis pradeda slūgti?

„Naujojoj Kachovkoj jau pradėjo slūgti, vadinasi, lieka visas dumblas, visi nešmenys, visa tai, kas buvo nešta upės, nusėda ir reikia valyti. Blogis tas, kad tuose nešmenyse yra susimaišiusių labai daug neigiamų medžiagų“, – aiškina pašnekovas.

Anot jo, visa tai gali būti užteršta ir sunkiaisiais metalais, ir naftos produktais, ir kitomis kenksmingomis medžiagomis.

„Be to, užterštumas kyla ir su visom tom žuvim. Jos juk tuoj pat pradės pūti, ten mikrobiologinis užterštumas, karšta, musės, uodai – iš to dumblo labai greitai gali ekologinė katastrofa pasidaryti“, – teigia R. Šadzevičius.

Ką galvojama daryti su šia elektrine vėliau?

A local resident stands with his bicycle in a flooded street in the town of Kherson, following flooding caused by damage sustained at the Kakhovka HPP dam, on June 6, 2023. The partial destruction on June 6, of the major Russian-held dam in southern Ukraine unleashed a torrent of water that flooded two dozen villages forcing mass evacuation, sparking fears of a humanitarian disaster near the war's front line. Moscow and Kyiv traded blame for ripping a gaping hole in the Kakhovka dam as expectations built over the start of Ukraine's long-awaited offensive. (Photo by STRINGER / AFP)