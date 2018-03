Komisijos pirmininko, vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius posėdžio išvakarėse BNS teigė, kad taip pat planuojama aptarti valstybės rezervo, už kurį atsakinga Žemės ūkio ministerija, padėtį. Ekstremali situacija valstybės mastu dėl liūčių sukeltos žalos ūkininkams paskelbta pernai spalį. Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais šalyje iškritusių kritulių kiekis keliskart viršijo daugiametį vidurkį. Dėl gausių kritulių žemdirbiai patyrė dešimčių milijonų eurų nuostolius. Susiję straipsniai: Gedimino kalno būklė išlieka kritinė, nuošliaužų pavojus kyla dviejose vietose Kultūros viceministras: Gedimino kalnas pavasarį dar tikrai bus juodas Ekstremali situacija dėl Gedimino kalno būklės sostinėje paskelbta 2017-ųjų gruodį. Ją žadama atšaukti, kai bus konstatuota, kad kalno gruntas nebetrūkinėja ir nebėra nuošliaužų pavojaus. Šiuo metu Gedimino kalno būklė išlieka kritinė, bet stabili, o pavojus dėl nuošliaužų kyla vakarinio šlaito papėdėje bei ties pietrytinės gynybinės sienos dalimi, teigia specialistai.

