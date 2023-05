„Džiaugiuosi, kad mūsų valstybė auga, stiprėja ir ypač pažeidžiamiems žmonėms gali suteikti vis daugiau taip reikalingų socialinių paslaugų. Bus plečiamas laikino atokvėpio paslaugos prieinamumas – artimuosius slaugantys žmonės galės pailsėti, atgauti fizines ir emocines jėgas.

Be to, socialines paslaugas galės teikti ne tik įstaigos, bet ir fiziniai asmenys, – legaliai su verslo liudijimu ar su individualios veiklos pažyma. Ir toliau vienu pagrindinių tikslų išlieka tai, kad vaikai būtų globojami šeimos aplinkoje, o ne įstaigose, tad bus įteisinamas nuolatinis globotojas be tėvų likusiems globos vaikams (...)“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Kaip praneša ministerija, įsigaliojus įstatymo pataisoms, socialinės paslaugos bus nemokamos arba už jas reikės mokėti žymiai mažiau.

Todėl krizinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms nemokamai būtų teikiama psichosocialinė ir intensyvi krizių įveikimo pagalba, asmenims su negalia nemokamai siūloma socialinių dirbtuvių paslauga.

Ne mažiau pataisose akcentuojamas nuolatinio globotojo institutas, kuris reikštų, jog be tėvų globos likusiems vaikams būtų sudarytos sąlygos jiems augti šeimos aplinkoje pas nuolatinį globotoją, taip mažinant globotojų kaitą bei išvengiant patekimo į globos namus.

Dar vienas iš pataisose įvardijamų pokyčių – laikinojo atokvėpio paslauga. Anot ministerijos, žmonėms, prižiūrintiems artimuosius su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikis, laikinojo atokvėpio paslauga kainuotų pigiau nei iki šiol, t. y. 30 proc. slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, mokamos laikino atokvėpio gavėjo prižiūrimam asmeniui. Tokiu būdu artimiesiems bus suteikiama galimybė pailsėti, atgauti fizines ir emocines jėgas.

Pažymima, kad ši paslauga būtų teikiama namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje.

Skelbiama, kad Vyriausybė taip pat pritarė ministerijos siūlymui, jog socialines paslaugas galėtų teikti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad socialinių paslaugų sektorius taptų atviras, – fiziniai asmenys, kurie šiuo metu veikia šešėlyje, paslaugas galėtų teikti legaliai, įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Nustačius, kad socialines paslaugas gali teikti ir fiziniai asmenys, išsiplėstų socialinių paslaugų teikėjų ratas, didėtų socialinių paslaugų prieinamumas, socialinių paslaugų gavėjų galimybės rinktis socialinių paslaugų teikėją.