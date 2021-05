Apie tai savo Facebook paskyroje trečiadienio vakarą paskelbė Seimo narė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Ligita Girskienė.

Politikė pasidalino gautu VTEK pranešimu, kuriame nurodyta, kad atsižvelgiant į Seimo narės L. Girskienės kreipimąsi, nuspręsta pradėti tyrimą dėl aplinkos ministro.

L. Girskienė į VTEK kreipėsi po to, kai paaiškėjo, kad šių metų balandžio 14-ą dieną Vyriausybės priimtą nutarimą dėl aplinkos ministro S. Gentvilo nusišalinimo, be premjerės Ingridos Šimonytės, pasirašė ir pats S. Gentvilas.

Kaip pranešime VTEK teigia Seimo narė L. Girskienė, įstatymas numato, kad deklaruojantysis asmuo privalo nusišalinti ir nuo dokumentų ar jų projektų, tiesiogiai liečiančių jį patį, rengimo.

Nusišalinimo nuo dalies ministro funkcijų – konkrečiai nuo kuravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) funkcijų, Vyriausybės posėdyje paprašė pats S. Gentvilas.

Savo prašymą jis grindė tuo, kad dėl galimų statybų pažeidimų jam priklausančiame statomame name Klaipėdoje yra pradėtas tyrimas, kurį atlieka VTPSI, todėl ministras siekia „išvengti net galimo konflikto regimybės“.

Vyriausybei pritarus dėl nusišalinimo, dalis aplinkos ministro pareigų laikinai pavesta eiti žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui.

Be galimo statybų pažeidimo tyrimą dėl galimo nelegalaus darbo S. Gentvilo statomame name atlieka ir Valstybinė darbo inspekcija.

Šių metų balandžio 7-ą dieną ministrui su bendrasavininku priklausančiame statomame name griuvo betoniniai laiptai į antrą aukštą. Įvykio metu buvo sužaloti du darbininkai, vienas iš jų sunkiai.

Vėliau paaiškėjo, kad darbininkai galimai dirbo nelegaliai. Pats ministras S. Gentvilas sako statybininkus samdęs oficialiai, atsiskaitymai už darbą su jais vyko per banką.

Apie tai pirmieji parašė Delfi.

Incidentas aplinkos ministro statomame name įvyko balandžio 7-ąją. Prašymą premjerei I. Šimonytei dėl nusišalinimo oficialiai S. Gentvilas įteikė balandžio 8-osios rytą. Vyriausybės posėdis vyko balandžio 14-ą dieną.

Kaip matyti iš viešai prieinamos teisės aktų informacinės sistemos, Vyriausybės nutarimą yra pasirašę premjerė I. Šimonytė ir aplinkos ministras S. Gentvilas.

Aplinkos ministro pavardė yra ir ant Vyriausybės posėdžiui teikto nutarimo projekto, tačiau šiame dokumente nurodoma, kad nutarimo projektą rengė Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Rusak.

Trečiadienio vakarą Delfi kalbintas pats S. Gentvilas teigė gavęs pranešimą apie pradėtą tyrimą, tačiau į tokį faktą žiūrintis pozityviai.

„Tyrimo pradėjimas nereiškia, kad ministras jau kažką pažeidė.

Tyrimas tam ir yra, kad nustatyti visas aplinkybes, jas įvertinti ir nuspręsti – buvo įstatymo pažeidimas, ar ne. Tiesą sakant, minėtame L. Girskienės skunde buvo prirašyta krūva tariamų mano pažeidimų, tačiau VTEK abejonių sukėlė tik šis momentas“, - sakė S. Gentvilas.

Pasak politiko, „reikia vertinti ne tik formą, bet ir turinį“.

„Gali būti, kad formaliai neturėjau teisės pasirašyti nei nutarimo projekto, nei paties nutarimo, čia tikrai bus geras precedentas, kai suformuosime teisinę praktiką, kaip turėtų elgtis valstybės pareigūnai tokiais atvejais, kai je patys, pabrėžiu, patys savo iniciatyva imasi proaktyvių veiksmų, kad užbėgti bet kokiai interpretacijai dėl galimo interesų konflikto.

Jei bus pasakyta, jog tokiu atveju negali pats kreiptis su nusišalinimo projektu, reiškia tai turės daryti kitas pareigūnas. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad tą pačią dieną tame pačiame posėdyje buvo svarstomas ir kito ministro – švietimo, mokslo ir sporto ministrės, konservatorės Jurgitos Šiugždinienės prašymas nusišalinti. Jį taip pat pasirašė ir ministrė, tačiau negirdėjau, kad ponia Girskienė būtų dėl jos kreipusis į VTEK“, - sakė aplinkos ministras S. Gentvilas.

Jis pabrėžė, kad Vyriausybėje šiais klausimais nebuvo balsavimo, o nutarimai buvo priimti bendru sutarimu.