Kaip pranešė komisija, įstatymą pažeidė esami ir buvę Kauno miesto savivaldybės mero visuomeniniai patarėjai: Gintaras Grigonis, Saulius Kromalcas, Saulius Aidas Laurusevičius, Paulius Nezabitauskas, Konstantinas Pesenka, Remigijus Rimkevičius, Robertas Rukaitis bei Ingrida Visockienė. VTEK duomenimis, K. Pesenka yra ir Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių „Kauno vandenys“ bei „Stoties turgus“ valdybų narys, todėl interesus turėjo deklaruoti ir dėl šių pareigų. Praėjusią savaitę VTEK priėmė sprendimus dėl kitų aštuonių Kauno mero visuomeninių patarėjų, taip pat VTEK jau yra priėmusi sprendimus dėl vienuolikos Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio: jie taip pat laiku nebuvo deklaravę interesų. Įgiję savivaldybės mero visuomeninių patarėjų statusą, minėtieji asmenys turėjo pateikti privačių interesų deklaracijas per 30 kalendorinių dienų.

