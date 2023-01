Remiantis politinės kampanijos iždininkų pateiktais duomenimis, didžiausią dalį surinktų lėšų – 1 769 256 eurus – sudaro pačių politinių organizacijų skirti finansai.

Fiziniai asmenys yra suaukoję 421 519 eurų, dar 77 600 eurų yra skyrę kandidatai į merus iš savo asmeninių lėšų.

Sausio 9 d. duomenimis, daugiausiai lėšų rinkiminei kampanijai finansuoti yra gavę konservatoriai – 644 496 eurus. Mažiausiai – save išsikėlę kandidatai. Jiems kol kas suaukota 51 595 eurai.

Šiai dienai VRK yra gavusi informaciją apie rinkiminius finansus iš 194 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių.

Politinės kampanijos dalyviai duomenis apie gautas aukas politinei kampanijai finansuoti ir aukotojus turi pateikti VRK ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos. Per tokį patį terminą VRK taip pat turi būti informuota apie politinės kampanijos dalyvio patirtas išlaidas ar prisiimtus finansinius įsipareigojimus, įskaitant ir sudarytų sutarčių tekstus. Apie mažų aukų rinkimo kitomis priemonėmis sutartis VRK turi būti informuota ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

ELTA primena, kad praėjusių savivaldybių tarybų rinkimų metu, TS-LKD skyrė dosniausią biudžetą rinkiminei kampanijai – VRK duomenimis, kampanijai skirta daugiau kaip 1 mln. eurų. 2023 m. rinkimams konservatoriai skirs kiek daugiau – kaip Eltai teigė TS-LKD centrinio rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas, partija numatė skirti 1 mln. eurų biudžetą, o atskirų kandidatų ir rėmėjų įplaukos bendrus finansus turėtų padidinti.

Kiek didesnį biudžetą 2023 m. rinkimams žada turėti ir Darbo partija, 2019 m. kampanijai skyrusi 355 514,2 euro. Artėjant kitų metų kovui partija žada išleisti apie 0,5 mln. eurų.

Prieš ketverius metus Liberalų sąjūdis kampanijai atseikėjo daugiau kaip 466 tūkst. eurų. Panašias lėšas planuojama skirti ir būsimiems savivaldos rinkimams, sakė Liberalų frakcijos Seime seniūnas Eugenijus Gentvilas. Partija atseikės maždaug 320 tūkst. eurų, tačiau keliasdešimt tūkst. eurų savo kandidatams gali skirti pavieniai partijos skyriai.

Tuo metu socialdemokratų partijos taryba yra nusprendusi rinkimams skirti apie 0,5 mln. eurų.

2019 m. LSDP kampanijai atseikėjo daugiau kaip 722 tūkst. eurų.

Savivaldos rinkimuose debiutuosianti Laisvės partija, preliminariais skaičiavimais, žada skirti apie 200 tūkst. eurų.

VRK skaičiavimu, visa 2019 m. savivaldybių merų ir tarybų rinkimų politinė kampanija kainavo 4,761 mln. eurų, iš kurių beveik 2,927 mln. eurų – politinių partijų lėšos, 1,308 mln. eurų atseikėjo patys kandidatai, maždaug 525 tūkst. suaukoti fizinių asmenų.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 5 d.