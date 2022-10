Didžiausia dotacija paskirta pastaruosius Seimo rinkimus laimėjusiai Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD), partijai šių metų antrąjį pusmetį skirta per 812 tūkst. eurų.

Antroji pagal dydį dotacija atiteko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS), partijai numatyta per 518 tūkst. eurų.

Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) skirta per 399 tūkst. eurų. Liberalų sąjūdžiui šį pusmetį skirta per 239 tūkst. eurų, Darbo partijai – per 226 tūkst. eurų, Laisvės partijai – per 149 tūkst. eurų.

Šiais metais įkurtai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ VRK sprendimu antrąjį metų pusmetį buvo paskirta per 175 tūkst. eurų.

Tuo metu pastarųjų Seimo rinkimų kartelės neperžengusi Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gaus per 147 tūkst. eurų, Lietuvos regionų partija – beveik 99 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ gaus per 81 tūkst. eurų, o Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – per 77 tūkst. eurų.

Nustatyta, kad 2022 m. antrą pusmetį vieno rinkėjo balsas atitinka 0,59 euro.

Iš viso 2022 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro daugiau nei 5,8 mln. eurų.

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos.

Asignavimų politinėms partijoms skyrimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatyme, o bendra asignavimų suma numatoma kalendorinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.