Pakeisti pavadinimą į Georgiją arba Sakartvelo, taip atskiriant nuo rusiškos valstybės pavadinimo versijos, prašė šalies prezidentas Georgijus Margvelašvilis. VLKK ketvirtadienį svarstys, ar pritarti sulietuvintam pavadinimui – Sakartvelija. „Komisijos narių – 17, nuomonės yra įvairios. Aš neslėpsiu, manau, kad reikėtų šį draugišką Gruzijai aktą atlikti, nes lietuvių kalbai jis nepakenktų niekaip“, – BNS sakė VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis. Šiuos svarstymus sveikina ir Gruzijos ambasadorė Chatuna Salukvadzė. „Žinoma, sveikintina, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija svarsto klausimą dėl Gruzijos autentiško pavadinimu įteisinimo lietuvių kalboje. Taip, ta iniciatyva yra iš Gruzijos ambasados pusės, bet mes turėjome labai solidų pagrindą tam, kadangi daugybė lietuvių palaiko šią idėją. Galima sakyti, kad ji ir kilo iš lietuvių ir mes džiaugiamės galėdami tai įvardyti“, – BNS sakė ambasadorė. Ji sakė, jog tikisi palankaus VLKK sprendimo. Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė žengia dar toliau – svarstoma vieną iš gatvių pavadinti gruzinų arba kartvelų vardu. Kuris variantas bus pasirinktas, priklausys nuo VLKK sprendimo, ar pripažinti Gruzijos pavadinimą šios šalies kalba. Žvėryne šiuo metu jau yra Tbilisio vardu pavadintas skveras – savivaldybė siūlo, kad gruzinų gatvė galėtų būti Naujosios Vilnios seniūnijoje. Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos vicepirmininkas Darius Kuolys sako, kad klausimas dar derinamas su ambasada – ji anksčiau prašė vieną sostinės gatvių pavadinti Gruzijos vardu. „Vilnius būtų pasiruošęs pavadinti gatvę kartvelų vardu – senuoju gruzinišku vardu. Jei jiems tiktų, Vilnius turėtų Kartvelų gatvę. Jų pirminis siūlymas buvo Gruzijos gatvė, bet mes pažiūrėjome, kad jau yra Tbilisio skveras ir Gruzijos gatvė iš bendro konteksto iškristų. Gruzinų taip pat tiktų, bet mes pasiūlėme Kartvelų“, – BNS sakė D. Kuolys. Ch. Salukvadzė teigė, kad tokie žingsniai, atsižvelgiant į Gruzijos ir Lietuvos draugiškus santykius, būtų „ypatingai simboliniai Gruzijos ir Lietuvos tvirtam bendradarbiavimui“, turint omenyje, jog Gruzija gegužės 26-ąją minės nepriklausomybės atkūrimo sukaktį. „Būtų didelė dovana Gruzijai, jei viena Vilniaus gatvių būtų pavadinta šalies vardu“, – BNS sakė ambasadorė. Valstybinė lietuvių kalbos komisija anksčiau yra išaiškinusi, kad pagrindo keisti Gruzijos pavadinimą lietuvių kalba nėra, nes dabartinė versija turi ilgą vartojimo istoriją ir savitą, prie lietuvių kalbos derančią formą, o autentiško pavadinimo Sakartvelo oficialiai nevartoja jokia Europos Sąjungos valstybė.

