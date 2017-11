Siūlymą pristačiusi savivaldybės viešosios įstaigos „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė BNS sakė, kad tai leistų jau 2019-aisiais į miesto biudžetą papildomai surinkti 2,28 mln. eurų. „Siūlome turizmo rinkliavą įvesti nuo liepos 1 dienos, dydis yra vienas euras. Klausimas yra aptartas su turizmo industrija: Viešbučių ir restoranų, Turizmo verslo asociacija, kompanijos „Airbnb“ atstovais. Visa turizmo industrija palaiko tos rinkliavos įvedimą, bet su sąlyga, kad surinktos lėšos bus panaudotos kryptingai ir grįš į miesto žinomumo didinimą, konferencinio turizmo skatinimą, turizmo infrastruktūros gerinimą, miesto rinkodarą, miesto pasiekiamumą“, – teigė I. Romanovskienė. Anot jos, planuojama įsteigti Turizmo tarybą, kurioje bus deleguoti atstovai iš minėtų organizacijų – taryba spręs dėl iš „pagalvės mokesčio“ surinktų lėšų panaudojimo. Pasak „Go Vilnius“ vadovės, rinkliava „neskausmingai užtikrintų nuoseklų ir kryptingą finansavimą“ didinant miesto patrauklumą. I. Romanovskienė sakė, kad turizmo atstovai prašė pusmečio pereinamojo laikotarpio, taip pat sutarta, jog rinkliava iki 2019-ųjų sausio nebūtų taikoma grupiniams užsakymams, tai yra užsakovams, iš anksto rezervavusiems bent dešimt kambarių viešbučiuose. Taip pat numatoma, kad rinkliava nebus renkama iš nepilnamečių, neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, neapmokestinami bus ir ligoniai, atvykstantys į įstaigas reabilitacijos tikslais, kai jų išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Nuo šios kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos darbo pradžios rinkliavą už naudojimąsi turizmo ir poilsio infrastruktūra Vilniuje siūlė įvesti valdantieji socialdemokratai, tačiau siūlymas dukart nesulaukė politinio palaikymo. „Pagalvės mokestį“ įsivesti anksčiau turėjo tik šalies kurortiniai miestai, galimybė jį įvesti ir kitiems miestams atsirado 2015-aisiais, Seimui priėmus įstatymų pataisas. Lietuvoje „pagalvės mokestį“ yra įvedę Palanga, Druskininkai, Birštonas, Neringa ir Kaunas. Latvijos ir Estijos sostinės Ryga ir Talinas tokio mokesčio nėra įvedę.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.