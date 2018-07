Liepą darytoje apklausoje R. Šimašių palankiai vertino 23 proc. apklaustųjų (birželio apklausoje – 26,3 proc.), o nepalankiai – 36,8 proc. (birželį tiek pat). „R. Šimašiaus pats žemiausias rezultatas per jo kadenciją. Šiaip jis startavo savo kadencijoje labai gerai, o šiuo metu yra sumažėjęs. Gal kokios stichinės nelaimės ar lietūs, bet Kaune irgi lijo“, – BNS sakė „Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys. Anot jo, tai galėjo lemti ir nepadaryti mero darbai. „Su meru kartais būna ne tik darbai, bet ir nedarbai. Gal kažko nepadarė. Žodis „liberalas“ nėra šiandien pats populiariausias iš visų įmanomų“, – teigė sociologas. Savo ruožtu populiariausių politikų trejetukas nepakito per mėnesį. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, prezidentė Dalia Grybauskaitė ir premjeras Saulius Skvernelis išlieka populiariausi. Susiję straipsniai: Naujausi reitingai: konservatoriai ir „valstiečiai“ lieka populiariausi Staigmena naujausiuose kandidatų į prezidentus reitinguose: lyderių trejetuke įvyko pokyčiai V. Matijošaitį palankiai įvertino 60,6 proc. apklaustųjų (birželį – 58 proc.), o nepalankiai 11,7 proc. (13,5 proc.) apklausos dalyvių. Šalies vadovę palankiai vertino 56,5 proc. Lietuvos gyventojų, o nepalankiai – 24 proc. Mėnesiu anksčiau šie rodikliai atitinkamai buvo 55,2 proc. ir 26,8 procento. Premjerą Saulių Skvernelį palankiai vertino 52,5 proc. apklaustųjų (birželį – 52,6 proc.), o nepalankiai 24,4 proc. (birželį – 24,9 proc.) apklausos dalyvių. Toliau sekė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Visuomenės apklausą dienraščio „Lietuvos rytas“ užsakymu bendrovė „Vilmorus“ atliko liepos 5-14 dienomis.











