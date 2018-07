Valstybės - Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena - vienintelė metuose, kai Lietuvos himnas apskrieja visą Žemės rutulį.

Tautiškai giesmei giedoti draugai, kolegos, šeimos, giminės, bendruomenės telkiasi ir socialiniuose tinkluose.

Kaip rašoma šiam įvykiui skirtame interneto puslapyje www.4000000.lt, 2018-aisiais mūsų laukia neeilinis vakarėlis - trispalvei Lietuvai 100 metų! Visame pasaulyje ją pažymėsime kaip niekad garsiai giedodami Tautišką giesmę.

„Kiekvienas lietuvis yra vertas būti pakviestas į tokią šventę. Tad kviesk visus pažįstamus lietuvius, ypatingai - gyvenančius už šalies ribų, ir žymėkitės Pasaulio lietuvių žemėlapyje“, - kviečia akcijos rėmėjai, kurių tinklalapyje galima rasti tautiškos giesmės įrašų, vietas, kuriose bursis lietuviai, giedos giesmę, o paskui dalinsis įrašais viešai.

„Taip pagaliau sužinosim, kiek yra lietuvių pasaulyje, ir, nepriklausomai nuo savo koordinačių, visuomet būsime vieno paspaudimo atstumu vienas nuo kito. Susijungę skaitmeniniu būdu žengsim į tikrą pasaulio Lietuvą, kuri neturi sienų, kur nėra pusiau lietuvių ar išeivių, kur niekas neklausia, koks herbas ant tavo paso ir kaip gerai tu moki lietuviškai. Kur Lietuva - ne geografija, o bendruomenė, mintis, jausmas, žmogiškas ryšys“, - skelbia iniciatyvos autoriai.

ELTA primena, kad idėja visiems kartu vienu metu giedoti savo šalies himną gimė 2009-aisiais, minint Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.

Pavienių žmonių ir aktyvių bendruomenių palaikomas himno giedojimas tapo mūsų laikų tradicija ir neatsiejama tapatybės dalimi.

„Giedokime savo šalies himną vienu balsu!“ - kviečia organizatoriai.

Užupio respublikos iniciatyva prisijungti prie 4 milijonų - viena iš daugybės skelbiamų socialiniuose tinkluose artėjant 21 valandai.

„Kaimyninės Lietuvos himno „Tautiškos giesmės“ stichiškas savanoriškas viešas giedojimas“ planuojamas prie Užupio angelo, Užupio kavinės terasoje ir kitose vietose.

Jungtinis 12 tūkst. dainininkų ir tūkstančių kitų Dainų šventės dalyvių bei klausytojų choras Tautišką giesmę giedos Vingio parke.

ELTA primena, kad Lietuvos himno - Tautiškos giesmės žodžius ir muziką sukūrė Vincas Kudirka (1858-1899).

Šis kūrinys pirmą kartą paskelbtas literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais. Nuo tada Tautiška giesmė buvo giedama lietuviškuose vakarėliuose, pirmą kartą oficialiai sugiedotas Miko Petrausko vadovaujamo choro 1905 metų birželio 6 dieną Didžiojo Vilniaus seimo išvakarių koncerte Vilniuje.

Nuo 1917 metų Tautiška giesmė giedota viešose politinėse demonstracijose, susirinkimuose ir suvažiavimuose. 1917-1918 metais kūrinio žodžius ir muziką buvo siūlyta pakeisti, tačiau 1919-aisiais Tautiška giesmė patvirtinta Lietuvos himnu.

1940 metais, po sovietinės okupacijos, himnas buvo uždraustas, vietoj jo buvo atliekamas „Internacionalas“, tačiau 1944-aisiais Tautiška giesmė atkurta kaip Lietuvos SSR himnas.

1950 metais sukūrus naująjį LSSR himną, už Tautiškos giesmės atlikimą buvo persekiojama ir baudžiama. Nepaisant to, himnas buvo giedamas nedideliuose susibūrimuose, viešai skambėjo 1956 metais per Vėlines Kaune, apie 1977 metus per Jonines Kernavėje.

1987 metais mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo užtikrintai ir drąsiai giedota Tautiška giesmė himnu vėl tapo 1988 metais, prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę.