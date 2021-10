Ministrė pirmininkė, paklausta, kaip pati vertina jos vadovaujamos Vyriausybės veiklą, įvardijo stipriausias vietas.

„Pasakysiu, ką laikau stipriausia vieta, nes silpnų vietų čia bus, kas ras, ir turbūt kiekvienam savo. Ironizuojant, tas pats pasiūlymas dėl 100 eurų vienų analitikų buvo pavadintas protingiausiu sprendimu vos ne per metus, kitų – visiška desperacija. Kaip šitam vertinime teisingai Vyriausybei sukomunikuoti, turbūt aš esu „out of options“ (be pasirinkimo – BNS) ir suprantu, kad bet kuriuo atveju, kokius sprendimus Vyriausybė bepriiminėtų, bus žmonių, kurie bus tais sprendimais nepatenkinti.

Manau, kad reikia tai suprasti, reikia bandyti tuos sprendimus paaiškinti, bet reikia vis vien judėti į priekį, nes negali būti visiems geras. Taip nebūna.

Bet pasakysiu, kas, mano nuomone, yra stipriausia savybė šito Ministrų kabineto. Ta, kad šiame kabinete visiškai nėra „mano kompetencija, tavo kompetencija“, „parašykite mums laišką, mes jums atrašysime“, „aš neturiu laiko spręsti tavo problemų, nes aš sprendžiu savo problemas“.

Jeigu yra skubūs klausimai, jeigu Vyriausybei reikia skubaus sprendimo, kiekvienas ministras kitam ištiesia ranką, randa būdų, ar savaitgalį neformaliai ad hoc susitikti, aptarti, rasti sprendimus“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Ji teigė, kad iš visų išsiskiria teisingumo ministrė E. Dobrovolska.

„Teisingumo ministrė turbūt tuo požiūriu yra unikali, nes paprastai Teisingumo ministerija būdavo ta, ties kuria daug dalykų strigdavo ir labai ilgai negalėdavo keliauti toliau, kad kažkas negalėdavo paruošti išvadų. Tai sakyčiau, kad tas yra stipriausia, kad yra žmonės, kurie nusiteikę kartu dirbti darbą“, – interviu BNS sakė ministrė pirmininkė I. Šimonytė.