„Jau yra iniciatyva, prašai renkami, kad Etikos ir procedūrų komisija pradėtų tyrimą jo (M. Majausko – BNS) atžvilgiu. Mūsų moterys frakcijoje tą iniciatyvą rodo, pats kreipimasis į Etikos ir procedūrų komisiją, einama tuo pačiu keliu, kuriuo buvo einama dėl Kęstučio Pūko“, – antradienį žurnalistams Seime sakė R. Karbauskis. Pastebėjus, kad kaltinimai seksualiniu priekabiavimu M. Majauskui grindžiami liudijimais apie penkerių metų senumo įvykius, t. y. iki Seimo nario priesaikos, R. Karbauskis teigė, jog komisija turėtų aiškintis, ar Seimo narys kategoriškai neigdamas merginos liudijimus nemeluoja. Susiję straipsniai: „Valstiečiai“ linkę uždegti žalią šviesą Skardžiaus apkaltai, bet imsis ir Majausko Majausko istorija nutylėta neliks: yra daugiau merginų, kurios buvo tame bute „Čia tikriausiai kiltų klausimas dėl to, ką jis sakė dabar, ir kiek tas sakymas dabar skiriasi nuo to, ką darė tada“, – sakė R. Karbauskis. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė teigė, jog po kreipimusi į EPK surinkta apie keturiasdešimt parašų, nors formaliai tokiam kreipimuisi pakaktų ir vieno Seimo nario rašto. „Šiuo atveju, kaip ir K. Pūko atveju, kreipiamasi į Etikos ir procedūrų komisiją, o EPK turi teisę vėliau teikti nutarimą dėl specialiosios komisijos, kuri nagrinėja apkaltos galimybę, sudarymo. Kaip jie darė K. Pūko atveju, taip prašome, kad įvyktų ir M. Majausko atveju, kad būtų apklaustos tos moterys, liudininkai, žurnalistai, kurie su moterimis kontaktavo, ir būtų sprendžiama dėl apkaltos“, – BNS sakė A. Širinskienė. Pagal Seimo statutą, tirdama Seimo nario veiksmus, jei kyla įtarimų, kad Seimo narys galbūt šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, Etikos ir procedūrų komisija ne mažesne kaip keturių penktadalių visų komisijos narių balsų dauguma siūlo pradėti Seimo nariui apkaltos procesą. Būtent nuo Seimo Moterų grupės kreipimosi į Etikos ir procedūrų komisiją prasidėjo seksualiniu priekabiavimu įtarto Kęstučio Pūko apkaltos procesas. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad K. Pūkas sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, nes priekabiavo prie jo padėjėjomis norėjusių įsidarbinti ar šias pareigas ėjusių merginų. K. Pūkas pasitraukė iš Seimo prieš pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. M. Majauską seksualiniu priekabiavimu apkaltino viena mergina, kurios tapatybė neskelbiama. Televizijai „Info TV“ ji teigė, kad incidentas įvyko daugiau nei prieš penkerius metus, M. Majauskui einant tuometinio premjero Andriaus Kubiliaus patarėjo finansų klausimais pareigas. Mergina pasakojo, kad politikas, būdamas neblaivus, ją pasikvietė į butą sostinės senamiestyje, ją nurenginėjo bei siekė seksualinių santykių, tačiau jai išsigandus, atsitraukė. M. Majauskas šią informaciją neigia. Jis kreipėsi į prokuratūrą dėl šmeižto, pirmadienį dėl galimo Seimo nario apšmeižimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teisėsauga dėl paties M. Majausko elgesio nusprendė tyrimo nepradėti, nes nenustatė tarnybinio ar kitokio priklausomumo tarp M. Majausko ir redakcijai duomenis pateikusios merginos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.