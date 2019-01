Bendrovės „Teltonika“ steigėjui ir savininkui Arvydui Paukščiui, parėmusiam Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą, premjeras Saulius Skvernelis įteiks nacionalinio mecenato ženklą. Sprendimą suteikti A. Paukščiui nacionalinio mecenato vardą pernai lapkritį priėmė Vyriausybė, atsižvelgusi į Mecenavimo tarybos sprendimą. „Teltonikos“ savininko kandidatūrą Mecenavimo tarybai pateikė Vilkaviškio vyskupija ir Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. 1888 metais Prienų rajone, Balbieriškyje, pastatyta medinė Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia iki pamatų sudegė 2013-ųjų rugpjūčio 8-osios naktį. Per gaisrą sudegė šiuose maldos namuose buvusių 12 kilnojamų kultūros vertybių, tarp jų – 1802 metų vargonai, XVII – XVIII amžiaus paveikslai, stacijos, trys mediniai altorėliai. Ketverius su puse metų tikintieji glaudėsi Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre, Šv. Mišios aukotos ir parapijos namų koplytėlėje. Atstatyta mūrinė, visai kitokios formos, mažesnė bažnyčia. Naująją Balbieriškio parapijos bažnyčią projektavo architektas Vilius Urbonas. Pagal įstatymą, nacionalinio mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln. eurų paramą kultūros, švietimo, mokslo, kitam projektui ar projektams. Be to, tai turi būti nepriekaištingos reputacijos asmuo. Mecenatams įteikiamas specialus ženklas, jų vardai įrašomi į Mecenatų knygą. Ši knyga pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Įstatymas numato, kad dar gali būti suteikiamas savivaldybės mecenato vardas.

