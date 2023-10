Vakarai jau siunčia signalus, kad linkę keisti paramos Ukrainai strategiją

Savaitės apžvalga. Geopolitinis kontekstas

Praėjusią savaitę Ukrainoje buvo organizuotas „International defence industries forum“, kurį aplankė aukščiausio lygio svečiai – NATO generalinis sekretorius J. Stoltenbergas, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos gynybos ministrai ir kiti dalyviai.

Žvelgiant iš šalies, galima viltis, jog tai pirmas žingsnis nuo Ukrainos „degančių“ poreikių tenkinimo link sisteminio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų perginklavimo vakarietiška ginkluote ir technika. Įkvepia ne tik pasirašyti įvairūs dvišaliai susitarimai vystyti karinę pramonę, tačiau ir J. Stoltenbergo žodžiai.

Jo teigimu, „drąsa negali pakeisti dronų, heroizmas nepakeis raketų. Ukrainai operatyviai reikia įvairios ginkluotės dideliais kiekiais“.

Jungtinė Karalystė paskelbė numatanti siųsti savo karius į Ukrainą vykdyti mokymo misijos. Neaišku, kokiu mastu tai bus atliekama, tačiau tai vienareikšmiškai prisidės prie spartesnio Ukrainos pajėgų karių apmokymo. Intensyvūs karių mokymai vyksta Jungtinėje Karalystėje (prie jų prisideda ir Lietuvos kariai), tačiau mokymams vykstant pačioje Ukrainoje, tai gerokai padidintų mokymų tempą ir sumažintų sąnaudas.

Taip pat ne mažiau svarbi ir politinė šio klausimo dedamoji. Agresoriui vis dažniau imant atakuoti taikinius Ukrainos gilumoje, NATO šalies karių nuolatinis buvimas joje siunčia rimtą politinį signalą Kremliui.

Kita vertus, okupantų raketų atakoms į Ukrainos miestus tai greičiausiai neturės jokios įtakos. Ukraina savo ruožtu turės užtikrinti tų vietų, kur vyks karių apmokymas, oro gynybą nuo galimų smūgių raketomis.

Agresorius paskelbė, jog nuo spalio 1 d. bus pradėtas rudeninis šaukimas į Rusijos kariuomenę. Tokiu būdu gandai apie naują „dalinę“ mobilizacija kol kas nepasitvirtina. Tiesa, neatmestina, kad Kremlius sieks šauktinius paversti kontraktininkais ir išsiųsti į frontą. Tokią praktiką jau matėme šiame kare.

Padėtis fronte. Luhansko kryptis

Svatovė. Visą savaitę sektoriuje dominavo lokalūs susidūrimai ir pozicinės kautynės. Galima konstatuoti, kad agresorius pralaimėjo mūšį dėl Kupjansk, kurį pats buvo pradėjęs.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Kremina. Sektoriuje taip pat dominavo lokalūs mūšiai. Agresorius atitraukė 90-osios tankų divizijos vienetus, kas rodo, jog ir čia rusai didelių puolamojo pobūdžio operacijų artimiausiu metu neplanuoja vykdyti.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Lysyčanskas. Savaitės viduryje sektoriuje okupantai bandė kaitinti kontaktinę liniją — ėmė atakuoti prie Bilohorivkos. Tačiau po poros dienų mūšiai aprimo, o rusai sulindo atgal į savo urvus.

Fiksuojamas Ukrainos pajėgų grupuotės prie Syversko stiprinimas. Sunku spręsti, ar tai tik gynybinio pajėgumo stiprinimas, ar Ukrainos vienetai ruošiasi puolimo operacijoms.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Donecko kryptis

Bachmutas. Ukrainos pajėgos ne tik įsitvirtino ruože Klišijivka — Andrijivka, tačiau sukaustė čia bandančias gintis agresoriaus pajėgas bei sėkmingai atakavo Kurdiumivkos link.

Agresorius turi didelių problemų, o ypač – dėl artilerijos, logistikos, šarvuotos technikos. Šiauriniame flange rusų vienetai taip pat yra įsivėlę į sunkius mūšius ir negali padėti pietiniame flange vargstantiems kitiems okupantams.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Avdjiivka — Marijinka. Rusai atnaujino bandymus susigrąžinti prarastas pozicijas Opytnėje. Jie ėmė puldinėti ukrainiečių grupuotės flangus, tačiau tokie bandymai nebuvo sėkmingi.

Ukrainos gynėjai išlaikė pozicijas. Taip pat tradiciškai tęsėsi sunkūs mūšiai Marijinkoje, tačiau ukrainiečiai ir čia atsilaikė.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Vuhledaras. Rusai vykdė lokalias atakas prie Novomychailivkos. Tikėtina, jos buvo susijusios su agresoriaus vykdoma geležinkelio tilto per Kalmiuso upę prie Granitnės statybomis (neleisti laisvai veikti ukrainiečių artilerijai/MLRS kuri galėtų atakuoti šį tiltą).

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Zaporižios kryptis

Savaitės bėgyje ukrainiečiai intensyviai smūgiavo agresoriaus V2 ir aprūpinimo sistemai Tokmake bei Melitopolyje. Savo ruožtu agresorius surengė keletą galingų smūgių objektams esantiems Zaporižios mieste.



Karas Ukrainoje Scanpix

Orichivas. Ukrainos pajėgos tęsė puolimo veiksmus ruože Kopanai — Novoprokopivka — Verbovė. Panašu, jų pagrindinis operacijų akcentas — plėsti flangus, su tikslu ateityje sudaryti sąlygas tolimesnėms operacijoms. Ukrainos gynėjai pasiekė taktinę sėkmę prie Verbovės ir Kopanų, tačiau ji gana trapi — rusų vienetai nekreipdami dėmesio į savo nuostolių dydį, kontratakuoja.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Velyka Novosylka. Sektoriuje vyravo sąlyginis štilis. Abi pusės daugiausia dėmesio skyrė žvalgybai, artilerijos darbui bei bandė pasigerinti savo taktinę situaciją „niekieno žemėje“.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Pietų kryptis

Praėjusią savaitę Ukrainos pajėgų smūgiai agresoriaus karinei infrastruktūrai Krymo pusiasalyje sumažėjo. Tai natūralu, kadangi priešas reaguoja, stiprina oro gynybą. Taip pat ukrainiečiams greičiausiai reikia perskirstyti resursus bei atnaujinti žvalgybos duomenis. Savo ruožtu agresorius ir toliau intensyviai dronais — savižudžiais atakavo Ukrainos jūrų uostų infrastruktūrą.

Dar svarbu paminėti, kad tęsėsi susidūrimai Dnipro upės salose bei ukrainiečių placdarmuose kairiajame Dnipro krante. Čia ukrainiečiai išlaikė iniciatyvą.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Mūšių dinamika

Agresorius tęsė smūgius Ukrainoje. Juos galima suskirstyti į tris kategorijas pagal tai, kas buvo atakuojama: energetinė infrastruktūra (ruošiantis šaltajam metų laikotarpiui), jūrų uostų infrastruktūra (daryti įtaką „grūdų susitarimo“ dinamikai) ir karinius oro uostus (taip medžiojant Su24, t.y. Storm Shadow/SCALP raketų nešėjus).

Užpaeitą savaitę intensyviai šiuos objektus atakavę raketomis, praėjusią savaitę rusai jas taupė. Tai atsispindėjo nuostolių grafoje (63 ir 11). Okupantai kiek suintensyvino dronų — savižudžių naudojimą. Tai atsispindi ne tik nuostolių statistikoje (145 ir 155), bet ir numušimų procentiniuose punktuose.

Jei anksčiau Ukrainos oro gynyba sugebėdavo numušti arti 90 proc. šių taikinių, tai praėjusią savaitę numušimų rezultatyvumas kiek krito (apie 77 proc.).

Ekspertai mano, jog tai sietina su išsiplėtusiu agresoriaus dronų — savižudžių skrydžių krypčių skaičiumi, todėl sunku yra juos visus sugaudyti. Taip pat, rusai ėmė aktyviau kaitalioti smūgių taktiką, dronų ir raketų skrydžių maršrutus, sustiprino klaidinimą.

Agresoriaus nuostolių dinamika rodo dideles rusų problemas kontaktinėje linijoje bei užnugaryje:

Rusų gyvosios jėgos netektys sumenko (3530 ir 2720). Tai yra ne suprastėjusio ukrainiečių darbo rezultatas, o greičiau agresoriaus vienetų rotacijos problemų pasekmė. Rusų logistikos ir rezervo vienetų problemos lemia, kad į kontaktinę liniją atvyksta sąlyginai mažai vienetų, kurie sustiprina ar keičia čia esančias pajėgas, t.y., mažėja užnugaryje su nešarvuotu transportu judančių vienetų.

Kad Ukrainos pajėgų spaudimas nemažėja rodo rusų šarvuotos technikos nuostoliai (128 ir 117). Tačiau svarbiausias katalizatorius — nemažėjantys Rusijos artilerijos nuostoliai. Jie ir toliau išlieka itin aukšti (243 ir 253).

Kadangi Rusijos kariuomenėje artilerija yra esminė operacijas įgalinanti priemonė, į tai vertėtų pažvelgti kiek atidžiau. Yra įvairių vertinimų dėl Rusijos artilerijos gamybos mastų.

Išvedus šių vertinimų vidurkį, galima spėti, jog agresorius per mėnesį pasigamina apie 100 artilerijos sistemų. Tuo pačiu, aktyviai yra iškonservuojami seni ir labai seni pabūklai. Viso per mėnesį frontą pasiekia apie 300 naujų/senų pabūklų. Jei pažiūrėsime į šį mėnesį, ukrainiečiai sunaikino 951 rusų pabūklą. Tokiu būdu vien per mėnesį rusų deficitas yra daugiau nei dviejų mėnesių „šviežios“ artilerijos sistemų partijos.

Karas Ukrainoje Scanpix

Palyginus šią dinamiką nuo birželio mėnesio, kada oficialiai prasidėjo Ukrainos platesnio masto puolimas, pastebima įdomi tendencija. Iš esmės rusai laikosi tik dėl per ilgus metus, iki 2022 m., pasigaminto artilerijos sistemų kiekio dėka. Pasak „Global fire ranking“, Rusija 2023 m. turi 14 798 įvairių rūšių artilerijos sistemas (rikiuotėje ir užkonservuoti). Tačiau akivaizdu, perspektyvos yra pesimistinės.

Maža to, visos iškonservuojamos senienos dažniausiai yra tampomos sunkvežimiais sistemos, o čia jau pusantro mėnesio ukrainiečiai pasiekė įspūdingų rezultatų. Tiesa, šią savaitę nuostoliai sumenko (197 ir 149).

Tikėtina, kad sumažėjimas sietinas su panašiomis priežastimis, kaip ir sumenkę agresoriaus gyvosios jėgos nuostoliai (mažiau taikinių, mažesnis rezultatas).

Bendras vertinimas ir prognozės

Vakarai siunčia aiškius signalus, kad yra linkę keisti karinės paramos Ukrainai strategiją. Šio pasikeitimo esmė gali būti potencialus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų persiginklavimas vakarietiška ginkluote.

Tai labai ilgas kelias, kol kas toliau retorikos ir susitarimų nepasistūmėta, tačiau pati perspektyva nuteikia optimistiškai. Agresoriaus karinės pramonės regreso kontekste (pvz. situacija, artilerijos sistemų srityje), tai leidžia optimistiškai vertinti karo baigties perspektyvą Ukrainos naudai.

Tikėtina, agresorius tęs dažnesnius masinius smūgius Ukrainai, keisdamas atakuojamus objektus pagal jų paskirtį (energetinė infrastruktūra, jūrų uostai, kariniai oro uostai ir kiti kariniai bei civiliniai taikiniai), siekdamas dezorganizuoti Ukrainos oro gynybą.

Karas Ukrainoje Scanpix

Mažai tikėtina, kad agresoriaus plečiama logistikai skirta infrastruktūra prie Granitnės operatyviai ir kardinaliai pakeis rusų logistinę situaciją, kadangi ši infrastruktūra yra pasiekiama Ukrainos pajėgoms (aviacija, raketos) bei nekuria alternatyvos ukrainiečių atakuojamai Volnovachos aprūpinimo kelių infrastruktūrai, o tik ją papildo.

Ukrainiečiai toliau veikia pirmos plataus masto puolimo operacijos fazės paskutiniame etape (priešo pajėgų prikaustymas, klaidinimas, aprūpinimo trikdymas, galimybių pagrindinėje ir remiančioje puolimo ašyse sudarymas).

Neatmestina, kad šią savaitę Ukrainos pajėgos pradės mūšį dėl Verbovės ir ženkliau pasistūmės prie Novoprokopivkos.