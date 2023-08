Uždarius du pasienio punktus – dar vienas iššūkis: tai visiška desperacija

Stebinantys kontrabandos kiekiai

Muitinės kriminalinės tarnybos atstovo Gedimino Kulikausko teigimu, pastaruoju metu tenka pastebėti kontrabandos srautų aktyvėjimo tendencijas.

„Iš tikrųjų, srautai yra suaktyvėję, kontrabandos gabenami kiekiai padidėję. Jeigu anksčiau krovininiame vilkike sulaikyti 1000 ar 2000 dėžių būdavo įvykis, tai dabar tai jau tampa kasdienybe. Vienas milijonas pakelių per kartą sulaikytų – per mėnesį pasitaiko vieną, du ar net tris kartus, kas anksčiau buvo tris kartus per metus“, – dalijosi jis.

Tokias tendencijas pašnekovas įvardijo kaip kontrabandininkų desperaciją.

„Susiformavo vadinamasis butelio kaklelis, tai yra jiems sumažėjo galimybių įvežti, sumažėjo punktų, per kuriuos jie gali įvežti ir ta minia spraudžiasi per tuos kelis likusius punktus, bandydami įveždami kuo daugiau, nebijodami rizikos, žaisdami tą, galima pavadinti, rusišką ruletę: pamatys ar nepamatys, pagaus ar nepagaus“, – teigė G. Kulikauskas.

Atskleidė, kas sukelia įtarimus

Anot muitinės kriminalinės tarnybos atstovo, įtarimų šiose situacijose sukelia daugybė faktorių.

„Čia suveikia ir kriminalinė žvalgyba, ir muitinės rentgeno sistemos, rizikos analizė, kurios pagalba galime iššifruoti tuos vadinamuosius rizikos faktorius, kurie lemia, ar tas krovinys įtartinas, ar ne. Tai mums padeda sulaikyti tikrai reikšmingus kontrabandos kiekius“, – teigė jis.

Anot G. Kulikausko, iki vasaros pabaigos buvo sulaikyta tiek, kiek pernai per visus metus.

„Lenkijai uždarius pasienio postus, Lietuvai uždarius dalį – kontrabandininkams liko mažiau kelių, nes didžioji kontrabandos dalis yra įvežama būtent krovininiais vilkikais, tai yra didžiausia dalis kontrabandos ir jie, kaip ir minėjau, yra desperacijoje. Bando kuo didesnius kiekius pervesti per tas likusias kelias landas. Atitinkamai – mūsų pareigūnams ir daugiau darbo, bet ir lengviau surasti, nes, kaip taisyklė, tuose postuose jau veikia rentgeno sistemos“, – teigė jis.

Tiesa, kaip teigė pašnekovas, daugelio kontrabandininkų išmonė jau nebestebina.

„Dėl įvestų sankcijų sumažėjo galimybių kontrabandininkams maskuoti kontrabandą, nes, dažniausiai, yra maskuojama kokiomis nors prekėmis, o dabar mėgstamiausia jų maskuotės medžiaga mediena yra išbraukta, sankcijų dėka, ir jiems teliko kelios rūšys, kuriomis jie bando maskuotis, bet jos puikiai yra žinomos. Tai, dažniausiai, yra statybinės medžiagos – arba durpės, arba poliesterio kroviniai, kuriuos mes gana lengvai pastebime“, – teigė jis.

Anot G. Kulikausko, kaip taisyklė, tokių krovinių vairuotojai paprastai teigia nežinantys ką jie veža.

„Tai tokie paprasti, vaikiški pasiteisinimai“, – teigė jis.

Kontrabandos siuntėjai – kaimyninės valstybės

Anot G. Kulikausko, reikia suprasti vieną dalyką.

„Siuntėjai yra mūsų kaimyninės valstybės ir mes turime ribotą įtaką ten vykstantiems procesams, ypač jų gamybiniams pajėgumams, kuriais jie užpila ir Lietuvą, ir Vakarų Europos rinką. Ten mūsų pajėgumai paveikti situaciją yra riboti, tačiau Lietuvoje veikiame pakankamai efektyviai. Ką galiu paminėti, kovo mėnesį, vos įsikūręs, buvo sustabdytas cigarečių gamybos fabrikas Lietuvoje“, – atskleidė jis.

Pasak pašnekovo, milijonai cigarečių pakelių, kuriuos kontrabandininkai įveža į Lietuvą, būna sunaikinti.

„Cigaretės yra sandėliuojamos muitinės sandėliuose ir naikinamos, utilizuojamos, sumalimo būdu, maišant su atliekomis. Anksčiau deginome, bet tai buvo labai nešvarus ir brangus procesas. Dabar jos yra sunaikinamos, kiekvienas naikinimas yra filmuojamas. Taip, kad žmonės gali nesirūpinti, nesijaudinti ir, reikalui esant, galime puikiai įrodyti, kad tos cigaretės buvo tikrai sunaikintos“, – teigė G. Kulikauskas.

Prognozės ateičiai

Anot Muitinės kriminalinės tarnybos atstovo, sunku pasakyti, kaip situacija vystysis toliau.

„Daug labai įtakos turės tarptautiniai įvykiai, nes teritoriškai mažėjant jiems taškų, per kuriuos jie gali pervežti kontrabandą, jie bandys įvežti per kitas valstybes, sakykime, per Rusijos, Kaliningrado sritį pasitaiko įvežimų baltarusiškų cigarečių, taip pat per Latvijos teritoriją, Estiją. Jie sukuria vadinamąjį kontrabandos ratą, bet, uždarius visus taškus, kuriam laikui bus atsikvėpti“, – teigė G. Kulikauskas.

