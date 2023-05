Skelbiame neredaguotą E. Mončausko išplatintą laišką:

Vakar, pasitelkiant visuomenės informavimo priemones, mano šeima patyrė nesuvokiamą žmonių žiaurumą, kurie teisė, žemino mano šeimą, vadino baisiausiais epitetais. Visi tie, kurie žeminote mano žmoną, sūnų ar net tėvus, ar nors vienas iš Jūsų perskaitė nuosprendį? Ar kuris nors žinote bylos aplinkybes? Kuo Jūs laikote save geresniais, jei teisiate mano 2 metų sūnų? Ar mano žmoną? Dar daugiau, mano mamą, teigdami, kad ji iš savo įsčių išleido srutas? Pagalvokite kiekvienas, tas kuris visa tai rašėte, ką Jūs išgyventumėte mano šeimos vietoje.

Ar nors vienas iš Jūsų, kuris parašėte tuos baisius komentarus, žeminančius, menkinančius ir įžeidžiančius mano šeimą, suvokiate kiek skausmo sukėlėte mano šeimai, kuri yra visiškai nieko dėta? Visi Jūsų straipsniai ir komentarai visada liks viešoje erdvėje, kurią skaitys mano vaikai ar jų klasiokai, kur mane vadinate iškrypėliu, sadistu, sruta, šlerva ir t.t.

Visiems tiems, kurie mokate smerkti net nežinodami situacijos, pateikiu šiek tiek faktų, kad suprastumėte už ką mano šeimą nuteisėte Linčo teismu ir pagalvotumėte apie savo poelgį, jo pagrįstumą ir mano šeimai sukeltą skausmą.

Šį savo pasisakymą teikiu, tikėdamasis, kad asmenys, kuriuos stebi daugybė sekėjų, kitą kartą prie viešai nuteisdami asmenis Linčo teismu ir dar viešai skatindami kitus tai daryti, bent susipažintų su faktais. Nes Jūsų rankose yra dideli svertai, kurie kartais gali duoti ne tik naudos, tačiau sukelti ir didelės žalos, todėl turėdami šį svertą savo rankose, juo naudotumėtės atsakingai. Jūsų turima galia yra ir Jūsų atsakomybė. Po tokių žinomų žmonių viešų pasisakymų apie mane, mano šeimą, man net nebėra keista, kodėl mūsų visuomenė, vaikai kenčia nuo patyčių, kurios priveda prie skausmingų pasekmių.

Faktai, kurių niekas nežinodamas nuteisė mano šeimą: 2017 m. man ir kitiems asmenims atvykus į 7 ha teritoriją, kuri yra aptverta tvora su spygliuota viela viršuje, paleidome šunis jiems išsilakstyti teritorijoje. Neilgai trukus išgirdome lojant šunis. Tai išgirdę supratome, kad šunys kažką surado. Ateidami pamatėme, kad visi šunys susirinkę ir loja prie tvoros. Toje vietoje buvo įsipainiojęs šernas į tvorą bei spygliuotą vielą. Jis jau buvo pasilpęs, tačiau reaguodamas į šunis kažkiek dar draskėsi tinkle. Šerno kojos buvo įsipainiojusios į tinklą, taip pat viela buvo aplink snukį ir aplink galvą.

Šernui kraujavo iš burnos, taip pat matėsi sukrešėjusio kraujo. Iš viso to nusprendėme, kad šernas yra įsipainiojęs jau seniai, greičiausiai ne vieną dieną. Radę sužeistą šerną, šunis atitraukėme toliau, kad sužeistam šernui nebūtų sukelta dar daugiau žalos jam bandant muistytis. Vienas iš kartu buvusių asmenų susisiekė su gyvosios gamtos inspektoriumi, kuris telefonu patarė šerną išpainioti ir paleisti į laisvę. Mes savarankiškai šerno painioti nedrįsome, nes jis yra laukinis žvėris. Todėl buvo susisiekta su pažįstamu veterinaru, pasikonsultuoti kaip mums toliau elgtis. Veterinaras atvyko į vietą kurioje buvo įsipainiojęs šernas.

Jis apžiūrėjęs šerną nustatė, kad vizualiai žiūrint yra pažeista viena viršutinė iltis, kurios dalis buvo nulūžusi ar aplūžusi, apatinė viena iš ilčių pagal augimo kryptį ir dydį tuoj turėjo remtis į viršutinį žandikaulį ir gyvuliui trukdyti, kitos dvi viršutinė ir apatinė kitos pusės iltys buvo nepažeistos. Veterinaras šernui švirkštu suleido raminančius vaistus, kadangi mums reikėjo šerną išpainioti iš tvoros tinklo. Šernui nurimus, mes visi skubiai pradėjome painioti jį iš vielos tinklo ir tuo pačiu metu rišome jam kojas dėl savo saugumu. Tuo metu, kai painiojome ir ruošėmės surišti šerną, veterinaras pasakė, kad reikia ir apkarpyti pažeistas šerno iltis. Ar nors vienas iš Jūsų žinojote, kad nepakirpus pažeistų šerno ilčių, tai jam būtų sukėlę sveikatos problemų? Po to, kai vienas iš dalyvavusių asmenų apkarpė šerno iltis, mes atrišome virves, ir šerną paleidome.

Taigi, mano šeima buvo pasmerkta dėl to, kad aš su kitais asmenimis radome įsipainiojusį laukinį žvėrį į tinklą bei vielą ir jo nenorėjome palikti nugaišti? Ar Jums yra žinoma, kad šernui iltys auga visą gyvenimą, taip kaip kiekvienam iš mūsų auga nagai? Dėl šerno ilčių kirpimo teismas mus pripažino kaltais, mane pripažino kaltu, nes aš laikiau šerną prispaustą prie žemės. Gyvūnų gerovės specialistai konstatavo, kad šernas galimai tapo suluošintas, nes jis kurį laiką, kol ataugo iltys galimai negalėjo konkuruoti su gentainiais, todėl jis laikomas suluošintu. Todėl tai laikė pakankamu pagrindu mus visus nuteisti. Tačiau čia įdomus paradoksas mūsų teisinėje sistemoje.

2021 m. atrakcionų parke Balsių slėnis man leidžiantis su lynu apie 70 km. per valandą greičiu ir savo kūnu atsitrenkus į trasoje pastatytą automobilį (nes trasoje nebuvo užtikrintas saugumas), dėl ko patyriau daugybinius sužalojimus ir dėl ko buvau du kartus operuotas ir tapau neįgalus, aš nesu laikomas suluošintu ir kalti asmenys nėra nubausti, nes prokuroras nemano, kad tam yra pagrindas, tačiau šernas, kuriam siekėme padėti, kad šis nenugaištų ir vienam iš asmenų, veterinaro nurodymu, pakirpus iltis, kurios ataugo - laikomas suluošintu.

Norėčiau paminėti ir tai, kad įvairūs straipsniai skelbia, kad aš turiu 14 teistumų, tačiau ir tai yra netiesa. Taip, aš esu turėjęs teistumą, tačiau tik 1. Besimokydamas mokykloje padariau klaidą, susidėjau su netinkama kompanija už ką buvau nuteistas ir nubaustas už vagystę, bausmės tikslai buvo pasiekti. Iš savo klaidų pasimokiau, teistumas yra išnykęs ko ne prieš 20 metų, tačiau iki šios dienos esu linksniuojamas už savo klaidą ir nuolat vadinamas vagimi, nors mūsų įstatymai numato, kad teistumui išnykus esi laikomas neteistu. Tačiau turbūt man tai negalioja.

Aš nuo vaikystės gerbiau gamtą, ją tausojau ir vertinau, to mokau ir savo vaikus, daug laiko su šeima praleidžiame gamtoje, nes tai yra visų mūsų namai. Tačiau po šių dienų pasisakymų ir straipsnių, net buvo atėjusi mintis, kad gal visgi geriau būtume palikę tą šerną nugaišti. Tačiau žinote ką? Turbūt aš vėl daryčiau tą patį, nes vis dar tikiu teisingumu, tikiu kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas mus išteisins, nes nei kruopelės kaltės nejaučiu dėl to, ko aš nepadariau, nuoširdžiai stengiausi tik padėti gyvūnui, kuris būtų nugaišęs be mūsų pagalbos.

Taip pat noriu atkreipti visų dėmesį, kad kitose veikose, kuriose buvo nuteistas kitas asmuo, susijusiose su audine ir vietnamietiška kiaule, aš nedalyvavau, susijęs su tuo nebuvau. Dėl šių veikų padarymo buvo kaltinamas kitas asmuo, aš nebuvau kaltinamas šių veikų atlikimu ir nuteistas už tai taip pat nebuvau, man jokios aplinkybės apie tai nėra žinomos. Tačiau viešai paskelbtuose straipsniuose esu teisiamas ir už šiuos epizodus, straipsniuose dėl visų veikų padarymo yra pateikiamas mano vienintelio atvaizdas, straipsniuose mane kaltina ir smerkia už tai, ko aš nepadariau.

Todėl dar kartą kviečiu visus nuomonės formuotojus, žymius asmenis ir žiniasklaidos priemones, prieš teisiant viešai asmenį – susirinkite faktus.

