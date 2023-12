Kas ieško, tas randa

Tiesa, vyras nesitikėjo, kad taip paprastai suras tai, ko ieškojo. „IPTV priedėlį galima nusipirkti išties pigiai, bet papildomai sumokėti reikia už suinstaliuotą programėlę, kurios pagalba pasieki šimtus TV kanalų. Radau puslapį, kuris siūlo tokią programėlę – už maždaug 5 eur per mėnesį gauni šimtus televizijos kanalų. Susidomėjau. Paspaudžiau nuorodą ir pradėjau skaityti, kas čia per paslauga. Kai atsidariau internetinę sutartį, pasirodo, kad uždėjęs varnelę ant „sutinku“, sutikčiau dalintis savo duomenimis su įmone, kuri registruota Rusijoje. Supratau, kad to nenoriu daryti ir šį variantą atmečiau“, – pasakojo Karolis.