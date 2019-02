Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė BNS sakė, kad tokią poziciją URM išdėstė trečiadienį išsiųstoje atsakomoje notoje Palestinai. Palestiniečiai anksčiau paskelbė protestą dėl premjero Sauliaus Skvernelio vizito Izraelyje, nes jis Rytų Jeruzalėje lankėsi lydimas Izraelio ambasadoriaus ir neaplankė palestiniečių teritorijų. „Atsakomąją notą Palestinai URM išsiuntė trečiadienį. Notoje pažymima, kad Lietuvos Vyriausybės pozicija Artimųjų Rytų taikos procese išlieka nepakitusi ir atitinka ES poziciją“, – BNS sakė R. Jakilaitienė. „Notoje Lietuva dar kartą pakartojo savo poziciją, kad dviejų valstybių sprendimas tebėra vienintelis būdas pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką tarp Izraelio ir Palestinos. Lietuva pasirengusi tęsti dialogą su Palestina“, – sakė ministro atstovė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.