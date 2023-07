Ukrainiečius jau erzina vaizdas Vilniuje: ar taip NATO ruošiasi tuštybės paradui?

Ukraina turi gauti aiškias saugumo garantijas. Tai interviu interviu „ABC News“ pareiškęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad jo nedžiugina viešojoje erdvėje sklandančios nuotaikos, dėl Ukrainos vilčių NATO viršūnių susitikime Vilniuje.

JAV prezidentas Joe Bidenas jau aiškiai leido suprasti, kad Ukraina nėra pasiruošusi NATO narystei, tačiau pažadėjo saugumo garantijas, kurios užtikrintų tolesnį karinės paramos tiekimą ukrainiečiams.

Bet ar to pakaks Ukrainai? Viena vertus, kalbos apie užkulisines derybas bei iš kai kurių NATO narių aidintys raginimai siekti paliaubų pagrįstai siutina ukrainiečius, kurie tiki savo kontrpuolimo sėkme.

Kita vertus emocijos jau, regis, liejasi ir per kraštus, ukrainiečiams norint daugiau aiškumo. Suerzinti juos gali netgi tokie dalykai, kaip saugumo priemonės Vilniuje, kurių ėmėsi NATO sąjungininkai, prieš prasidedantį viršūnių susitikimą.

Papiktino vaizdas Vilniaus oro uoste

Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas garsėja savo aštriais pareiškimais, drąsiomis prognozėmis. Tačiau tai, ką jis parašė savo „Twitter“ paskyroje liepos 8-ąją neatsitiktinai sulaukė prieštaringų reakcijų.

„Yra dalykų, kuriuos sunku suprasti. Tiesiog dabar vyksta didelis kruvinas karas Europoje, kur sprendžiasi ateities Vakarų pasaulio likimas. Ir tuo pat metu vyksta pasiruošimai NATO viršūnių susitikimui, kur susirinks aukščiausia Aljanso karinė ir politinė vadovybė.

Tuo pat metu saugumo struktūros įrenginėja keistus savo tuštybės parketinius paradus, rodančius infantilumą. Rimtai? Ar taip rekomenduojama elgtis strateginiame objekte už kelių kilometrų nuo priešo pasienio, vieno artilerijos šūvio atstumu?

Ar NATO standartai leidžia tokiai milijardus dolerių kainuojančiai įrangai tapti sabotažo ir žvalgybos grupių taikiniu? Ar tai yra signalas, kad „mes vis tiek niekada nekariausime, tai galime sau leisti elgtis lengvabūdiškai“?

Tai leiskite priminti: būtent dabar yra vietų, kur ši įranga galėtų būti panaudota geriau“, – savo piktą įrašą nedviprasmiška užuomina baigė M. Podoliakas, komentuodamas „Team Luftwaffe“, t.y. oficialios Vokietijos karinių oro pajėgų „Twitter“ paskyros pasidalinta nuotrauką.

