Ukmergės rajono tarybos narių išlaidos: 450 kartų pylėsi kuro, atsiskaitė 117 kortelių

Nurodoma, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) priklausantis Arūnas Dudėnas praėjusioje kadencijoje už kurą atsiskaitinėjo 450 kartų. Politiko išlaidų ataskaitos rodo, kad socialdemokratas pateikė čekius iš vienos degalinės – UAB „Benija“. Be to, didžioji dauguma čekių išduoti tų pačių poros kasininkių, atsiskaitinėta tik grynaisiais pinigais.

Visgi, socialdemokratas kanceliarines išmokas naudojo įsigyti ir spausdintuvą, planšetinį kompiuterį, kompiuterio monitorių, telefoną – nors Ukmergės rajono tarybos reglamentas nurodo, kad kompensuotis galima tik pašto prekių ir paslaugų, telefono bei interneto ryšio paslaugas.

Tuo metu kitas socialdemokratas, buvęs Seimo narys Kazys Grybauskas už kurą atsiskaitinėjo ta pačia banko kortele, tačiau ataskaitose pateikti čekiai nurodo, kad politikas atsiskaitinėjo ir už dyzeliną, ir už benziną. Be to, Ukmergės politikas beveik kas antrą mėnesį remontavo automobilį UAB „Lanžerone“. 2022 m. kovo 2 d. autoservise K. Grybauskas sumokėjo 88 eurus, gegužės 31 d. – 93 eurus., birželio 23 d. – 143 eurus, lapkričio 3 d. – 170 eurų.

„Darbietis“ V. Mikalajūnas už kurą atsiskaitinėjo 117 skirtingų banko kortelių

Darbo partijos atstovas praėjusios kadencijos Ukmergės taryboje V. Mikalajūnas savo išlaidų ataskaitose už kurą pateikė čekius, kuriuose – 117 skirtingų banko kortelių. Be to, politikas dažniausiai kurą pylėsi toje pačioje degalinėje – čekiuose dažniausiai nurodomas ir tas pats degalinės kasininko numeris.

„Kasininkas 2321 teikė Valdui čekius ir visais 2021 metais. Iki 2021 metų kovo dar buvo 2 kasininkai, bet tada kasininkų mūšį laimėjo Nr. 2321“, – rašoma tekste.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas J. Šakalys įsigijo ryšio įrangą, atsiskaitinėjo 67 kortelėmis

Toje pačioje Žiedo g. degalinėje „Viada“ už kurą atsiskaitinėjo ir Ukmergės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Dalius Varnas. Politiką, pagal čekiuose matomus numerius, aptarnavo tie patys 3 kasininkai.

„Vien per 2022 metus kasininkas 1682 Daliui parūpino 24 čekius, kasininkas 3689 – 5 čekius ir čekučių MVP kasininkas 2321 – 35 vnt.“ – teigiama publikacijoje.

Pastebima, kad D. Varno pateiktuose čekiuose dažniausi atsiskaitymai – grynaisiais. Visgi, atsiskaityta ir 5 skirtingomis kortelėmis.

Kitas „Vardan Lietuvos“ narys Arūnas Civilka atsiskaitinėjo 10 skirtingų kortelių, o ataskaitose pateikė čekius ir už benziną, ir už dyzeliną.

O 67 skirtingomis kortelėmis atsiskaitinėjo demokratas Justas Šakalys. Pateiktuose čekiuose matoma, kad politikas atsiskaitinėjo už kurą kelis kartus dienoje.

Be to, J. Šakalys kompensavosi itin dideles sąskaitas už ryšio paslaugas – 2022 m. tam „Vardan Lietuvos“ narys išleisdavo 170 eurų per mėnesį, iš kurių vien įranga kainavo 96,26 eurų per mėnesį. Vėliau sąskaita už ryšio įrangą padidėjo dar 40 eurų.

Konservatorė A. Augustėnienė atsiskaitinėjo 35 kortelėmis

Ukmergės tarybos narių išlaidų apžvalgoje nurodoma, kad konservatorė Audronė Augustėnienė taip pat atsiskaitinėjo už skirtingą kurą – tiek benziną, tiek dyzeliną. Politikė ataskaitoje pateikia čekius, kuriuose matomi atsiskaitymai kelių minučių skirtumu tarp pylimų. Už kurą konservatorė atsiskaitinėjo 35 skirtingomis kortelėmis.

„Pati Augustėnienė „Skaidrinam“ sakė, kad ji pildavo kurą jaunimo ir bendruomenių renginių organizatoriams taip juos paremdama. Galbūt taip ir buvo – susirenka organizatoriai vakare į Neste degalinę ir pilasi kurą. Ne visai tarybos nario funkcija pilstyti kurą tretiesiems asmenims ir tai vis tiek nepaaiškina skirtingų kortelių“, – rašo Margarita G. Vrublevskė.

Be kuro, A. Augustėnienė kompensavosi ir ryšio paslaugas – 2022 m. jos sudarė apie 80 eurų. Politikė „Skaidrinam“ nurodė, kad mokėta už telefoną.

Tuo metu Ukmergės skyriaus pirmininko postą neseniai užėmęs Kęstutis Zinkevičius kas mėnesį po kartą pylėsi didelius kiekius kuro – 2022 m. sausio-gegužės mėnesiais politikas pateikė po čekį už maždaug 250 eurų, o nuo birželio – 350 eurų.

Konservatoriai Juozas ir Janina Galiauskai atsiskaitinėjo už kurą grynaisiais ir 10 skirtingų kortelių. Matomi atvejai, kai J. Galiauskas kurą pylėsi kelis kartus per dieną. Visgi, politikai 2022 m. sausį ataskaitose iš viso nepateikė jokių pirkimus įrodančių kuro čekių.

„Valstietis“ R. Pivoras dalies išlaidų už kurą čekiais nepagrindė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Algirdas Kopūstas už kurą atsiskaitinėjo 54 skirtingomis kortelėmis, nors didžioji dalis atsiskaitymų – grynaisiais pinigais. Politikas kurą pylėsi toje pačioje degalinėje ir beveik visada buvo aptarnaujamas to paties kasininko.

„Valstietis“ Romas Pivoras kompensavosi išlaidas tiek už benziną, tiek už dyzeliną. Taip pat jis už kurą atsiskaitinėjo kelių minučių intervalais – pavyzdžiui, kovo 31 d. pateikė čekius, kurie išspausdinti 8:51 val., 8:53 val., 8:54 val.

Iš viso tarybos narys naudojosi mažiausiai 38 mokėjimo kortelėmis. Be to, ataskaitoje nurodyti 11 kuro pylimu, tačiau čekiais pagrįsti tik 7.

Pavasarį kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) jau yra pradėjusi ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Kauno rajono, Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Ignalinos, Jonavos, Lazdijų, Alytaus rajono savivaldybių.